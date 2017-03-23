22 марта в Сертолово состоялись областные соревнования по двум специальным олимпийским видам спорта – бадминтону и настольному теннису – среди людей с ментальными нарушениями развития. Участниками соревнований стали 120 воспитанников коррекционных школ-интернатов. Санкт-Петербург, Кингисепп, Волосово, Волхов, Кировск, Кириши, Луга, Гатчина, Сланцы, Сясьстрой, Будогощь – это лишь неполный список городов, представленных на арене ФОКа.

Организаторами выступили областной комитет по физической культуре и спорту, областной комитет по социальной защите населения и администрация Всеволожского района. Соревнования проводились при поддержке совета депутатов и администрации Сертолово и администрации Детско-юношеской спортивной школы «Норус».

В состав судейской бригады вошли студенты кафедры оздоровительной физической культуры и адаптивного спорта РГПУ имени А.И. Герцена.

Это уже не первые специальные соревнования, которые проходят на сертоловской земле. Так, в декабре прошлого года на базе физкультурно-оздоровительного комплекса развернулись жаркие баталии по паралимпийскому виду спорта под названием бочче, собравшие 70 представителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Соревнования наглядно показали: люди с ограниченными возможностями здоровья часто имеют неограниченный моральный потенциал и сильную волю, позволяющую им забывать о недуге и с упоением отдаваться спортивному азарту. Даже неверно отбитый теннисный мяч или пролетевший мимо ракетки волан не расстраивали атлетов, ведь главнее очков здесь была возможность собраться вместе, ощутить единство и взаимную поддержку.

Победители и призёры были награждены медалями и кубками. А первое общекомандное место заняли представители ЛОГКУ «Сясьстройский ПНИ».

Елизавета БОРДИНА

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