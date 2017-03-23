Сегодня, 23 марта, состоялся ежегодный районный расширенный Административный совет. В КДЦ «Южный» г. Всеволожска собрались депутаты районного совета, областные парламентарии, руководители администраций городских и сельских поселений, почетные жители Всеволожского района и представители общественности. В работе Административного совета также принял участие председатель комитета по охране, контролю
«Специальная олимпиада» прошла в Сертолово
22 марта в Сертолово состоялись областные соревнования по двум специальным олимпийским видам спорта – бадминтону и настольному теннису – среди людей с ментальными нарушениями развития. Участниками соревнований стали 120 воспитанников коррекционных школ-интернатов. Санкт-Петербург, Кингисепп, Волосово, Волхов, Кировск, Кириши, Луга, Гатчина, Сланцы, Сясьстрой, Будогощь – это лишь неполный список городов, представленных на арене ФОКа.
Организаторами выступили областной комитет по физической культуре и спорту, областной комитет по социальной защите населения и администрация Всеволожского района. Соревнования проводились при поддержке совета депутатов и администрации Сертолово и администрации Детско-юношеской спортивной школы «Норус».
В состав судейской бригады вошли студенты кафедры оздоровительной физической культуры и адаптивного спорта РГПУ имени А.И. Герцена.
Это уже не первые специальные соревнования, которые проходят на сертоловской земле. Так, в декабре прошлого года на базе физкультурно-оздоровительного комплекса развернулись жаркие баталии по паралимпийскому виду спорта под названием бочче, собравшие 70 представителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Соревнования наглядно показали: люди с ограниченными возможностями здоровья часто имеют неограниченный моральный потенциал и сильную волю, позволяющую им забывать о недуге и с упоением отдаваться спортивному азарту. Даже неверно отбитый теннисный мяч или пролетевший мимо ракетки волан не расстраивали атлетов, ведь главнее очков здесь была возможность собраться вместе, ощутить единство и взаимную поддержку.
Победители и призёры были награждены медалями и кубками. А первое общекомандное место заняли представители ЛОГКУ «Сясьстройский ПНИ».
Елизавета БОРДИНА
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