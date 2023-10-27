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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Илья Духов: «Я хотел бы запомниться яркой вспышкой»

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Илья Духов, житель деревни Вартемяги, после начала Специальной военной операции твердо решил внести свой вклад в защиту Родины. Приведя в порядок дела на «гражданке», он отправился добровольцем в зону СВО в сентябре 2022 года. Этот поступок удивил его коллег из Театра «БУФФ», в котором он служит техником и играет эпизодические роли, но для тех, кто хорошо знает Илью, его решение стало вполне ожидаемым.

Илья Игоревич Духов – 35-летний серьезный, рассудительный, ответственный, уверенный в себе мужчина – согласился ответить на наши вопросы.

– Илья, почему вы решили пойти добровольцем в зону боевых действий?

– Конкретной, определённой причины не было. Скорее, совокупность нескольких, если так можно выразиться. Понимаете, каждый человек в конечном счёте сможет остаться лишь воспоминанием. Я хотел бы запомниться яркой вспышкой. Шанс стать напрямую причастным к исторически значимому событию выпадает не каждый день, но даётся он, так или иначе, каждому. Просто у кого-то хватает сил и решимости творить историю, а другим остаётся только принять и смириться со свершившимся.

Я, взрослый, стрессоустойчивый мужчина с богатым жизненным опытом и прекрасными стрелковыми навыками, в такой непростой для страны час просто не мог сидеть дома и залипать в сериалы, зная, что мою безопасность и безопасность родных, дорогих, близких мне людей отправились защищать совершенно незнакомые мне, молодые и морально не подготовленные к войне люди. Я быстро понял, что долго так не выдержу. В глубинах сознания просыпалась депрессия. Мне не хотелось ничего. Вообще ничего. Ко всему прочему я постоянно натыкался на патриотические истории в социальных сетях, видел плакаты и листовки на улицах. Что оставалось? Конечно, я не стал ждать, когда мне пришлют повестку на дом, вместо этого я начал приводить в порядок свои бумаги и в срочном порядке завершать дела, которые крайне нежелательно было бы бросать незавершёнными.

После краткосрочных сборов отправился во Всеволожский районный военкомат. В сущности, все произошло даже быстрее, чем я ожидал. Хочется отдельно отметить профессионализм сотрудников военкомата. Оставив свой корявый автограф на бумагах соответствующего образца, я отправился в учебку уже на следующий день.

Уходя на СВО, семью поставил в известность постфактум.

Воевал в качестве пулемётчика в составе не одной бригады, также числился внештатным взводным сапёром. Всё время за «ленточкой» провёл на первой линии. Уволен в запас пару месяцев назад: был контужен.

Есть что вспомнить, но я не думаю, что у меня есть полномочия рассказывать о подробностях проведения СВО. Знаю, что дважды был представлен к награждению, но наград пока не получил.

– Кто или что чаще всего вспоминается?

– Люди. В той ситуации друзья приобретаются мгновенно и остаются до конца, ибо у вас просто нет времени на долгие вступления и мхатовские паузы. Да и проверяются люди на прочность и порядочность самым что ни на есть надёжным способом. «Поцелуй смерти» сбрасывает с человека любую, сколько угодно продуманную маску и личину, оставляя лишь обнажённую душу.

Конечно, события тоже. Каждый день, проведённый там, при желании мог бы стать неплохим сюжетом для отдельного литературного произведения крупной формы. Я не припомню скучных дней на фронте. Наверное, просто везло. СВО отличается от всего, что мы видели. Все мировые учебники по военной стратегии и тактике будут переписаны. Это война тяжёлой артиллерии и высокоточных технологий. Один из самых неудачных раскладов для пехотинца. Иной раз чувствовал себя котёнком в резервуаре с акулами, – вообще не моя стихия и вся надежда только на случайность. На высшую силу, если хотите. На войне атеистов не бывает. На самом деле это ни с чем не сравнимое чувство. Чувство неотвратимости неизбежного. Там, под грохот разрывающихся снарядов и треск автоматной стрельбы, мне удалось правильно сформулировать те вопросы, которые рано или поздно каждый человек должен будет задать самому себе. А также получилось найти на них удовлетворительные, а вернее сказать, приемлемые ответы.

– Илья, кем вы мечтали стать в детстве?

– Я родился на Южном Урале. Своё детство помню хорошо, подчас – детально. В детстве мне всегда казалось, что я родился для чего-то большего, мечтал стать необходимым человеком. В родном городке из досуга были представлены: завод, тюрьма и психиатрическая лечебница. Многие правильные решения в моей жизни были приняты спонтанно, по наитию, так сказать, именно таким решением стал переезд в Ленинградскую область.

Мне нравились бокс, фехтование, стрельба и шахматы. Много лет состою в клубе военно-исторической реконструкции «Ледунг». (Готланд. IX–XI в.). Клуб занимается изучением и воссозданием одежды, вооружения и быта Северо-Западной Руси и Скандинавии эпохи Раннего Средневековья, большое внимание уделяет боевой подготовке, качеству реконструкции.

Бокс и фехтование пока отошли на второй план. Из последних сил стараюсь посещать тир и не забрасывать шахматы.

– Илья, вы пробовали реализовать себя в разных сферах?

– Я начал свой трудовой стаж в проектной организации, а вообще – кем только и где только я не был! Мне случилось в том числе поработать в Академическом театре балета Б.Я. Эйфмана, с труппой которого я исколесил полмира, по большей части мы давали концерты в Европе, Штатах и Китае. Я даже успел потрудиться на промышленном предприятии. Было интересно поработать с лазерами. На сегодняшний день служу в Государственном театре «БУФФ».

Илье и всем нашим землякам – участникам СВО – хочется сказать спасибо за их смелость и решительность. Только храбрые побеждают на войне. Мы желаем им, чтобы удача сопутствовала всегда. Пусть их сердца не очерствеют в жестокое время, но будут крепки в трудный час. Чтобы их боевой опыт и храбрость помогли сохранить жизнь. Желаем всем вернуться, выполнив честно приказ Родины!

Светлана КУЦОКОНЬ
Фото из личного архива Ильи Духова

 

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