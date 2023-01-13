С войной не покончили мы счёты…

Накануне святой для ленинградцев даты – 80-летия прорыва блокады – защитнице Ленинграда Анастасии Тимофеевне ФИЛИНЦЕВОЙ исполнилось сто лет. 80 лет назад 20-летняя Настя Васильевна вместе с такими же юными девушками, мобилизованными на фронт, пешком дошла из Волховстроя, где был сформирован их 132-й отдельный пулеметно-артиллерийский полк, до Ленинграда. Этот ночной переход по льду зимней Ладоги она вспоминает до сих пор.

Это очень старый сон. Это 43 год…

Ей часто снится сон. Прямо как в стихах Роберта Рождественского – «У меня в ушах звенит боль зеленого луча, Я ползу, я плыву в темном снеге… Это очень старый сон, это карточки на хлеб потерялись»…

Ты можешь, дорогой читатель, хоть на минуту представить Ладожское озеро зимой 43-го года?.. Фильмы есть. Мы их смотрели. И видели эти полуторки, плывущие в воде по самую кабину, эти черные полыньи от разорвавшихся снарядов, страшный свист и вой самолетов вражеской авиации… И все-таки только эта бесконечная ледовая трасса вела на другой берег. Берег надежды или неизвестности?..

Они шли всю ночь, то обгоняя, то пропуская вперед колонны полуторок с открытыми дверями, и каждый водитель здесь был героем. Машины везли жизнь, то есть продукты, в осажденный город все долгих три года блокады. И вывозили из города, в котором едва теплилась жизнь, полуживых людей. А они, девчонки от 18 и старше, мобилизованные на фронт в 43-м году, шли по льду Ладоги спасать этот город и его жителей.

– Это все-таки был уже не январь, – уточняет моя столетняя собеседница, – я получила повестку 13 марта. Отлично помню этот день: повестка из военкомата и приказ взять с собой продукты на три месяца. Мы думали, что нас отправят на лесозаготовки. Весь Ленинград жил и работал на дровах. На чурках, которые заготавливали в лесах такие же девчонки, как и я. Газогенераторные машины, отопление электростанций – всё было на дровах. Тепло необходимо было городу не меньше, чем мука. Блокада была уже прорвана 18 января, но до полного снятия оставался ещё целый год, и на Ленинградском фронте катастрофически не хватало людей. Накануне прорыва блокады, 11 января, мне исполнилось 20 лет… Я уже отучилась к тому времени два года в Слуцком техникуме советской торговли, без пяти минут товаровед. Чудом мы успели убежать из Слуцка (а кто не знает, так до войны назывался город Пушкин), за день до того, как его заняли фашисты. И я два года, вернувшись в родное село Гудково, – это нынешняя Новгородская область, а тогда тоже Ленинградская, – отпахала в родном колхозе, где председателем был мой папа Тимофей Васильевич Васильев. Я была последняя из Васильевых, получившая повестку на фронт.

Да, воевали все Васильевы. Старшая сестра Евдокия опекала её, младшую, потеряв к тому времени мужа, который погиб на фронте, одна воспитывала детей. Работала в колхозе под девизом тех времен «Всё для фронта, всё для победы» и была мобилизована на Ленинградский фронт.

Старший брат сражался на знаменитом Ораниенбаумском плацдарме, младший – в Кронштадте. Каждый день смотрит с портрета бравый морячок Вася на младшую сестренку Настю, которая живёт уже целый век.

Память у Анастасии Тимофеевны удивительная, помнит мельчайшие детали бытия, тем более военного. Сохранив ясный ум и чувство юмора, шутит:

«Я выгляжу на все сто!»

А главный девиз её жизни: «В движении – жизнь» – вполне реально претворяется в жизнь. Несмотря на возраст, Анастасия Тимофеевна наотрез отказывается переехать к невестке и внукам, живёт самостоятельно в однокомнатной квартире, которую получила на 87-м году жизни. А до того всю жизнь, с мужем и с сыном, – в деревянном бараке с печным отоплением, где все удобства, как водится, были во дворе.

До сих пор сама ходит в магазин и в аптеку, стирает и готовит, и призналась, что этой осенью решила, не дожидаясь внучки, самостоятельно намыть все окна в квартире.

– Отругали, конечно, – улыбается Анастасия Тимофеевна, но я так уж воспитана: во всем полагаться на саму себя, крестьянская такая закваска. И конечно, закалка военная. Я, как солдат: тяжело в учении, легко в бою.

И мы возвращаемся в нашем разговоре к событиям 80-летней давности.

– Когда сформировали сначала наш 129-й отдельный пулеметный артиллерийский батальон, а затем 132-й отдельный пулеметный артиллерийский батальон, в котором я и дослужила до конца войны, нас изначально отправили учиться военному делу. На войне нет мелочей: как портянки намотал, как форму подогнал, как умеешь замаскироваться – порой от этого зависит жизнь. А станковый пулемет ты знаешь, сколько весит? А ПТР?

Замечаю моей собеседнице, что росту в ней немного, и справляться со станковым пулеметом такой юной девушке было, скорее всего, не под силу… В ответ слышу:

– Росту во мне было 156 сантиметров. Немного, конечно. Но я была крепкая деревенская девчонка, ко всему привычная и трудом закаленная. А война всему научила. Стоял изначально наш батальон там, где сейчас арка Московских ворот на Московском проспекте. Он был совершенно пустой и безлюдный тогда, просто чистое поле. Это уже потом наш полк перебросили в Эстонию, где в городке Палдиски я и встретила победу.

– Было ли на войне страшно? – задумывается Анастасия Тимофеевна над моим вопросом. – Сказать, что нет, было бы неправдой. Но страх проходит, когда перестаешь бояться. Вот такой каламбур. Например, мы брали деревню, это уже был 44 – 45-й год, немцы сдавались, но и прятались по разным углам, в подвалах сидели, в какие-то норы зарывались. Нас наши старшие предупреждали: осторожнее! Будьте осмотрительны, поодиночке в те же подвалы не лезьте. А еще был случай: отборный немецкий полк не хотел сдаваться, наши их прижали к Финскому заливу, но бой был тяжелый. Впереди нас шёл на прорыв, другой полк, а мы за ними уже полностью «подчищали» врага. Такая стратегия победы над врагом.

«Одна на всех, мы за ценой не постоим…»

Мы ещё долго говорим с Анастасией Тимофеевной о науке войны, о её страхах и радостях жизни даже на войне, говорим о любви.

– А как без этого? – улыбается Анастасия Тимофеевна. – Хотя я, например, была девушка строгих правил, и мы год после того, как нас с моим будущим мужем Борисом Степановичем Филинцевым война развела по разным фронтам, только переписывались. Он писал мне столько, что почтальон, как в той песне, «сходил с ума, разыскивая меня»… как он меня любил, мой Борис. Как я его любила! Он был капитаном, заместителем командира батальона, политруком. А поженились мы уже после войны, в 46-м году. И его командировали во Всеволожск, в следственный комитет, старшим следователем. Работал он вместе со знаменитым Павлом Вахрушевым, чьим именем названа улица во Всеволожске. Мой Борис Степанович и расследовал дело о его убийстве. Вот такие дела…

Борис Степанович Филинцев, к сожалению, рано ушёл из жизни – умер от ран, когда сыну их с Анастасией было только 14. Сына Анастасия Тимофеевна поднимала одна, замуж так и не вышла. 20 лет отработала в Потребкооперации, потом еще почти 20 ездила в Ленинград на работу в гостиницу. Воспитала не только сына, но и внуков, дождалась правнуков.

– Я всю жизнь была с людьми, – говорит Анастасия Тимофеевна, – ещё и общественной работой занималась. В профсоюзном комитете, в Совете ветеранов, – до последнего времени старалась помогать людям. И до сих пор, сколько хватает сил. Даже соседке прийти на помощь – уже благое дело. Она ленинградская девчонка, молодая еще, ей всего 86-й годок, но она порой как-то падает духом, приходится её поддерживать.

О чём болит сердце…

И все-таки у человека такой жизненной силы и энергии, как Анастасия Тимофеевна, болит иногда сердце.

– Есть от чего, – говорит она. – Поэтому я стараюсь сейчас меньше смотреть телевизор, хотя все равно смотрю и расстраиваюсь, когда вижу фашистское приветствие, свастику, с которой у меня свои счеты.

Такую войну страшную прошли, весь мир, все народы от коричневой чумы освободили. Только за освобождение Польши 600 тысяч наших солдатиков жизни сложили, а теперь они украинским фашистам ручки пожимают и обнимаются. Видеть не могу! Не могу понять, как в такую годину испытаний для Родины можно бежать куда-то, боясь призыва в армию. Мы за честь почитали, долгом своим святым почитали послужить Родине, жизни своей не щадя. Хотя когда вижу, какие ребята сейчас есть, которые пошли кто по мобилизации, а кто добровольцем – сердце успокаивается. Душа на место становится. Будет жить Россия.

«Спасибо вам, дорогая Анастасия Тимофеевна, за эту вашу веру, за ваши жизненные уроки, которые вы несёте современному поколению», – такими словами 11 января, в день столетнего юбилея, приветствовали ветерана Великой Отечественной войны представители ветеранской организации и администрации Колтушского муниципального образования.

Приветственной телеграммой её поздравил президент Владимир Путин.

А наша героиня в честь такого дня надела парадную форму и самые дорогие для неё награды: медаль за оборону Ленинграда и орден Великой Отечественной войны.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО и из личного архива