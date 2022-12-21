Основные характеристики бюджетов Всеволожска на 2023, 2024 и 2025 годы утверждены

В зале заседаний администрации Всеволожского района 20 декабря состоялось последнее в этом году очередное заседание совета депутатов г. Всеволожска IV созыва. Всего в повестку заседания по представлению постоянных комиссий совета депутатов были включены 9 вопросов.

Наиболее важными, на наш взгляд, были первые два вопроса повестки заседания: «О бюджете муниципального образования Всеволожское городское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Докладчик – заместитель главы администрации, председатель комитета финансов администрации Всеволожского района Анна Геннадьевна Попова доложила депутатам результаты работ по согласованию параметров бюджетов с членами постоянной комиссии совета депутатов города по бюджету.

Депутаты единогласно утвердили следующие характеристики бюджета на 2023 год:

— прогнозируемый общий объём доходов бюджета города – 1 396 033,4 тысячи рублей.

— общий объём расходов бюджета – 1 493 463,5 тысячи рублей.

— прогнозируемый дефицит бюджета – 94 430,1 тысячи рублей.

Здесь же депутаты утвердили основные характеристики бюджета города на 2024 и 2025 годы:

— прогнозируемый общий объём доходов соответственно – 1386 680, 6 тысячи рублей и 1 274 160, 7 тысячи рублей.

— общий объём расходов – 1 356 680, 6 тысячи рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 29 424,4 тысячи рублей, и 1 227 160, 7 тысячи рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 58 394,1 тысячи рублей.

— прогнозируемый профицит бюджета – 30 000,0 тысячи рублей и 47 000 тысячи рублей.

Также были утверждены источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на следующий и два последующих года.

Депутаты утвердили Реестр должностей муниципальной службы и Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работников, не являющихся муниципальными служащими.

Также депутаты внесли ряд изменений в прежде принятые решения совета депутатов, касающихся важных аспектов жизни города.

В признание заслуг перед городом его глава – Станислав Богдевич – вручил Андрею Александровичу Низовскому и Суслову Владимиру Фёдоровичу почётные знаки «За заслуги перед городом Всеволожском», а также «За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Всеволожск» наградил Почётными грамотами и Благодарностями работников администрации Всеволожского района, особо отметив «За активную жизненную позицию и личное содействие в организации передачи гуманитарной помощи участникам Специальной военной операции» Гуркина Алексея Александровича, депутата совета депутатов г. Всеволожска.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО