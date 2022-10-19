Александр Дрозденко ответил на вопросы жителей Всеволожского района

В понедельник, 17 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел прямую телефонную линию с жителями 47-го региона. Более часа он отвечал на вопросы, касающиеся самых разных тем, важных как для региона, так и для всей страны.

Губернатор гарантирует

Одним из первых дозвонившихся стал участник СВО, который, вернувшись домой по ранению, не смог получить полагающиеся ему выплаты. В частности, отказ в выплате 300 тысяч рублей военкомат мотивировал тем, что житель Ленобласти, хоть и отправился в зону Спецоперации добровольцем, но воевал не в составе именных батальонов 47-го региона.

В ответ губернатор заверил, что первоначальные разночтения подписанного им документа, регулирующего выплаты участникам СВО, уже устранены, а необходимые поправки внесены – деньги положены всем, независимо от того, в составе каких подразделений воевал доброволец.

«Мы возьмем вас на сопровождение, и все необходимые выплаты вы получите, я гарантирую, – пообещал Александр Дрозденко. – Таких сбоев у нас не так много, но они есть и связаны с теми ребятами, кто пошёл добровольцами не в именные батальоны, которые мы набирали в августе».

Глава 47-го региона особо подчеркнул, что опыта организации мобилизации давно не было – поэтому и происходят такие случаи.

«И ошибки есть, и тяжеловато всем, и на нервах все. Только поэтому, думаю, случаются сбои. Но ещё раз повторю – ситуацию исправляем в ручном режиме».

Также губернатор рассказал, в течение какого времени придут денежные выплаты мобилизованным и добровольцам. Так, первые транши бойцы добровольческих дивизионов «Ладожский», «Невский» и «Ленинградский» уже получили. Списки с указанием номеров банковских карт в органы соцзащиты подает военкомат.

«Если где-то идёт сбой, надо обращаться в местную администрацию, чтобы они помогли данные найти, – пояснил Александр Дрозденко. – Никто без выплат не останется, не переживайте». Он уточнил, что с момента поступления документов в управление соцзащиты дается срок в пять дней. За это время средства должны прийти на карту получателя.

Знаки – они повсюду…

В числе дозвонившихся оказалась жительница города Всеволожска, которая пожаловалась на превышение скорости и опасную езду автомобилей по Торговому проспекту, а также на чрезмерную его загруженность автотранспортом. После возведения виадука водители перестали следить за скоростным режимом, из-за чего участились ДТП.

«На перекрестке Торгового проспекта и Колтушского шоссе постоянно бьются машины, – посетовала дама. – Ни выехать, ни перейти дорогу невозможно. Я уж не говорю, что нам перебили всех котов и собак. Тротуаров у нас тоже нет».

Принимавший участие в работе прямой линии глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский пояснил, что муниципальные власти знают об этой проблеме. В планах – установка светофора, но это дело долгое. В ближайшее время там будут выставлены дорожные знаки, ограничивающие скорость движения транспортных средств.

«Проблема есть, движение на этом участке стало интенсивным, – отметил Александр Дрозденко. – На сегодня здесь уже стоит камера для фиксации нарушений скоростного режима. Будем устанавливать знаки и решать этот вопрос».

Недоразумение или фейк?

Странной информацией с главой 47-го региона поделилась жительница города Кудрово. Взволнованная женщина сообщила, что в одном из детских садов воспитатели и их помощники начали массово задумываться о переводе на работу в Санкт-Петербург, поскольку им якобы объявили о снижении заработка аж на 50 процентов.

«Информации о том, что снижают зарплату, у меня нет, – отметил Александр Дрозденко. – Более того, мы не можем снижать заработную плату. Мы входим в десятку регионов, которые безусловно выполняют указ президента о том, чтобы средняя заработная плата в образовании, и в том числе по коэффициенту в дошкольном образовании, в детских садах была не ниже, чем средняя по региону. И ежегодно мы индексируем зарплату и учителей, и врачей с учетом того, как растет средняя заработная плата по региону. Поэтому никакого снижения зарплаты, тем более на такие страшные 50 процентов, в наше непростое время нет».

Это подтвердил и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Он предположил, что, возможно, волнения связаны с частной историей, например, с перераспределением нагрузки между работниками. В любом случае проверка уже назначена. И буквально на следующий день будут известны ее результаты.

«Мозги надо включать…»

На прямую телефонную линию с губернатором Ленобласти дозвонилась жительница поселка Дубровка. Она пожаловалась на то, что управляющая компания формально подошла к созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья – в подъезде их дома установлен специальный пандус, но пользоваться им человек, находящийся в инвалидной коляске, не может, потому что конструкция вышла совершенно нерабочей.

«Я неоднократно ругался с управляющими компаниями по этому поводу, – резко отреагировал губернатор. – Мы в прямом эфире, поэтому… приходится подбирать приличные слова. В общем, им нужно включать мозги, когда они берутся за работу. Конечно, нужно немедленно всё исправлять».

В прямом эфире глава 47-го региона отдал поручение соответствующим службам проконтролировать установку рабочего пандуса для инвалидов по месту проживания дозвонившейся жительницы поселка.

Светлана Завадская