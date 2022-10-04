Комитет жилнадзора Ленобласти ответит на вопросы жителей Всеволожского района

В этот четверг, 6 октября, с 16.00 до 18.00 специалисты комитета государственного жилищного надзора проведут прием граждан Всеволожского района. Жители смогут как получить разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции комитета, так и сообщить о проблемах.

Прием будет вестись по предварительной записи по телефону 8 (813-70) 23-538, звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Место проведения: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.