Егор Громов признан лучшим пожарным «Леноблпожспас»

На прошлой неделе, 22 апреля, в Мурино прошли соревнования среди звеньев газодымозащитной службы на приз имени Дмитрия Тихомирова. К слову, впервые эти состязания прошли в статусе международных, поскольку в них приняли участие огнеборцы из Республики Беларусь.

Среди участников был Егор Громов, сотрудник п/ч № 100, признанный лучшим пожарным в системе ГКУ «Леноблпожспас». Вообще, газодымозащитник – это высшая категория пожарного. Во время тушения пожара он находится в самой опасной зоне, в густом дыму, где работать очень тяжело и физически, и морально. Именно газодымозащитники, рискуя жизнью, первыми идут в очаг возгорания и проводят экстренную эвакуацию людей.

Самое сложное, как нам объяснили, – это работа с дыхательным аппаратом, поэтому пожарные постоянно совершенствуют свои навыки в обращении с пожарно-техническим вооружением и специальным оборудованием.

Лучший пожарный Егор Громов не только профессионал в своем деле, но и отличный спортсмен-разрядник, постоянный участник соревнований по пожарно-прикладному спорту и другим профильным дисциплинам. В пожарной охране он работает более десяти лет, последние три года – во Всеволожском районе.

Товарищи ценят Егора за высокие моральные качества, его умение всегда и вовремя прийти на помощь.

Светлана Завадская