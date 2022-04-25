Во Всеволожске прошел крестный ход

В праздник Светлого Христова Воскресения, 24 апреля, во Всеволожске состоялся общегородской Пасхальный Крестный ход. Процессия выдвинулась от храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни и торжественно прошла до Свято-Троицкого храма на Всеволожском проспекте.

Крестный ход возглавил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. Священнослужители и православные жители города шли под живой колокольный звон – впереди шествия ехал автомобиль с установленной колокольней, а звонарь ловко работал прямо на ходу. На каждом перекрёстке процессия делала небольшую остановку и владыка Игнатий читал стихи из Евангелия.

Кульминацией Крестного хода стало архипастырское обращение владыки Игнатия к собравшимся на площади у Свято-Троицкого храма.

– Дорогие отцы, братья и сестры, Христос Воскресе! Сегодня светлый и радостный день – Пасха Христова. В этот день, посещая храмы Выборгской епархии, я всегда говорю: «Храните веру православную, открывайте Богу сердца свои, идите навстречу Христу Воскресшему. И Он услышит вас!»

От имени всех клириков Всеволожского благочиния с ответным словом к епископу Игнатию обратился настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни протоиерей Роман. Он поблагодарил владыку Игнатия за внимание к жизни Всеволожского благочиния, а также сообщил о том, что 22 апреля в администрации Всеволожского района подписано разрешение на строительство кафедрального собора в г. Всеволожске в честь Смоленской иконы Божией Матери.

Напомним читателям, что 8 ноября 2021 года в Духовно-просветительском центре имени священномученика Игнатия Богоносца при храме Святого Иоанна Кронштадтского в Колтушах состоялся смотр-конкурс архитектурных проектов по строительству.

Лучшим был признан проект ООО «Коневские Реставрационные Мастерские» под руководством Грубиной Екатерины Викторовны.

Храм будет располагаться на участке площадью 6750 кв. м между Октябрьским, Всеволожским проспектами и Социалистической улицей.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА