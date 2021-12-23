Всеволожская долгожительница отметила 100-летний юбилей

21 декабря жительнице Всеволожского района, ветерану Великой Отечественной войны Агнии Алексеевне Щепёткиной исполнилось 100 лет.

«Всеволожские вести» 26 июня 2020 года в статье «Рядовой Щепёткина» подробно рассказали, как она служила на Ораниенбаумском «пятачке» и как была ранена. До сих пор она так и продолжает жить с осколком металла в голове. Несмотря на тяжелое ранение, Агния Алексеевна смогла сохранить здоровье на долгие годы.

– Мне 100 лет, а у меня ничего не болит, – говорит ветеран войны. – Только ноги мерзнут, да в последнее время подводят зрение и слух. Я в больнице была только когда ранение получила и когда рожала.

Она родилась 21 декабря 1921 года в Вологодской области. Её семья проживала на хуторе Курьяново, в семи километрах от Великого Устюга. Агния была восьмым, последним ребёнком в семье:

– Я долго живу только благодаря правильному русскому воспитанию. Родилась в обычной крестьянской семье. Родители были здоровой закалки, не имели никаких вредных привычек. Отец никогда не пил, а ели мы натуральную пищу – только то, что готовила мама своими руками. И я хочу рекомендовать молодым людям: не давайте детям продуктов быстрого приготовления и никакой пищи с химическими добавками. Тогда они доживут до 100 лет и будут здоровыми, как я.

Родители с детства приучили к строгому режиму: каждый день вставать в 6 утра и сразу приниматься за работу.

– Мы были в движении с утра до ночи. Тятя на рассвете поднимался, а у мамы уже печь разогретая и самовар горячий. Он чаю попьёт, и сразу к животным – кормить, убирать. А мама весь день по дому хлопотала.

Детей тоже приучали к труду. Агнии Алексеевне даже сделали маленький серп, чтобы она помогала взрослым во время жатвы. Родители брали её на сенокос, причём ребёнок ехал верхом на лошади.

– Я, когда была маленькая, у тяти прошу: «Купите мне в Устюге конфет». Или: «Купите бусики», а он отвечает: «Вот нарвёшь в поле цветов или навяжешь берёзовых веников, тогда будут тебе и конфеты, и бусики». То есть нам ничего не давали просто так, без труда. Мы собирали в поле ромашки, васильки и продавали в городе.

Детские игры в те годы были исключительно активные, на свежем воздухе. Это были лапта, пятнашки, городки, катание на качелях, прыжки со скакалкой, прыжки через верёвочку, «третий лишний». Помимо этого, детям сделали маленькие лыжи, и Агния с раннего детства свободно бегала на лыжах, каталась на коньках. Коньки были самодельные, деревянные, с проволочными полозьями. А ещё любила петь и плясать:

– Старший брат, бывало, сядет на гармошке играть, а я пляшу, пляшу, пока не упаду на пол, и тут же засыпаю.

Как бы ни был тяжел крестьянский труд, всем детям дали образование. На хуторе Курьяново школы не было. Агния ходила в соседнюю деревню. Каждое утро – 4 версты туда, после обеда – 4 версты обратно. Таким образом отучилась четыре года в начальной школе. А в средние классы пошла в Великий Устюг. Это семь километров туда, семь обратно. Всё – по полям да по лесам:

– Я речки перебегала по хрупким деревяшкам, потому что мостков тогда не было. Бывало, бежишь через лес: только деревья после тебя мелькают. И ведь учёбу в школе не пропускали. Если кто из детей простынет, жар поднимется, мама тут же: «Ложись на горячую печку»! Или мама брала золу из горячей печи, заворачивала её в тряпку, а тряпку привязывала к горлу. И к утру вся хворь проходила. Помогала также хорошая баня…

После средней школы Агния Алексеевна окончила «педагогические курсы» и получила специальность «воспитатель детского сада». Но когда ей исполнилось 20 лет, началась война, и она подала заявление добровольцем на фронт. В 1942 году её направили служить, и сразу – на Ораниенбаумский плацдарм. Рядовой Щепёткина служила сначала в пошивочном цеху, потом – в прачечной, и наконец, связисткой. Но 26 февраля 1944 года, во время войсковой операции по окончательному снятию блокады, она получила тяжелое ранение. Полгода её лечили в госпитале. Потом отправили в Токсово на лесозаготовки. После войны она хотела вернуться домой, в Вологодскую область. Но в Ленинграде после блокады не хватало людей, а надо было поднимать хозяйство. И её по распоряжению военкомата оставили работать сначала в должности водопроводчика, но потом она добилась, чтобы её перевели в детский сад. На работу всё время ходила пешком:

– Я всю жизнь трудилась на двух работах. Весь день на ногах. Однажды подсчитала, что если за день садилась, то только на 15 минут – во время тихого часа, чтобы написать план. Маленькие дети – это большая ответственность. Перед тем как их на улицу вывести, всех надо одеть. Это к каждому ребёнку по очереди наклониться…

И вот педагогический стаж у Агнии Щепёткиной достиг 44 лет. Она вышла на пенсию, но не успокоилась, а до 85 лет каждый день ездила из Ленинграда на дачу в Борисову Гриву. Работала на земле, пока хватало сил. А когда сил поубавилось, то, чтобы не засиживаться в квартире, стала гулять с собачкой. Жила в это время на 10 этаже. Ездить в лифте она не любит. И вот с 2004 по 2018 год каждый день с десятого этажа с собачкой спускалась, потом – поднималась по лестнице своими ногами. Да и сейчас, в свои 100 лет, она время от времени спускается по ступенькам – тренирует мышцы ног.

Агния Алексеевна сейчас проживает в городе Кудрово вместе с дочерью Натальей. Они являются активными прихожанками храма Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Каждую субботу и воскресенье вдвоём ходят на церковную службу.

Агния Алексеевна до сих пор соблюдает режим, к которому её приучили в детстве, – встаёт в 6 утра и ложится в 21 час. Позволяет себе подремать в середине дня. Утро начинается с тёплого чая. Чай для этого заранее с вечера запаривает в термосе. Спозаранку у нее чай «пустой» – только чтобы разбудить пищеварительную систему. Через полчаса выпивает чуть-чуть самодельной лечебной настойки на чесноке, чтобы почистить кровь. И только потом, ещё через полчаса, завтракает:

– Пищу я ем, к какой меня в детстве приучила мама. Никаких изысканных салатов или пирожных. Еда должна быть простой, русской: каша, картошка с мясом, морковь, свекла, лук, чеснок, обязательно борщ или щи. Я не признаю лимонов, апельсинов, винограда, хурмы. Есть надо то, что выросло на родной земле. Это – яблоки, клюква, укроп, петрушка. Я очень люблю мясо. Считаю, что без белков и животных жиров жить нельзя.

Днем Агния Алексеевна обязательно делает зарядку. Зарядка проходит целый час. Гнёт и разминает себя в разные стороны. Ещё совсем недавно, в возрасте 90 лет, делала по 50 приседаний, сейчас уже снижает нагрузку. После зарядки слушает радио, обсуждает с дочерью политические события.

К этому следует добавить, что Агния Алексеевна никогда не пила и не курила. Вплоть до 2019 года, то есть, до своих 98 лет, принимала участие в лыжных соревнованиях. У этой бабушки есть спортивные медали, например, за победу на Юнтоловской лыжне, или за первое место на Марафоне долголетия, который проводился во Всеволожском районе.

Таблеток она по старинке не признаёт, а если прихворнёт, то пользуется русскими народными средствами, например, настоями из трав, или хвойными ванночками для ног. Она не любит носить одежду из синтетических волокон. Ей надо всё либо хлопковое, либо чисто шерстяное. Сейчас таких людей, как Агния Щепёткина, становится все больше и больше. Их называют «натуропатами», то есть приверженцами всего натурального, не химического.

А в общем, секрет долголетия Агнии Щепёткиной – это жизнь в движении, причём по преимуществу – на свежем воздухе.

Кроме того, она утверждает, что большое значение имеет моральный настрой человека. Доброжелательность к людям продлевает жизнь. И у неё есть свой, особый рецепт. Чтобы жить долго, надо… «не воровать»:

– Мы после войны из садика ничего не тащили. Наоборот, от своего пайка отрывали. Отдавали детям, которые были самые истощённые.

Она считает, что если выполнять эти нехитрые правила, тогда жизнь будет полноценной до 100 лет и дальше.

Людмила Однобокова