Братское захоронение в Дубровке не должно быть ничейным

Со всего постсоветского пространства потомки погибших воинов на Невском плацдарме приезжают на братское захоронение в трагически прославленную Невскую Дубровку. Именно с этим названием вошёл п. Дубровка в легендарную летопись Великой Отечественной войны. Почему и когда он утратил половину своего имени – отдельная история.

Сейчас нас волнует другой вопрос: как случилось, что братская могила, в которой покоятся свыше 745 воинов, к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне стала бесхозной? Хотя и не заросла к ней народная тропа. За последние 15 лет здесь, в двух километрах от посёлка, появился мемориальный комплекс, где увековечены более 6 000 имён павших воинов, – появился памятник неизвестному солдату.

Но само братское захоронение военных и послевоенных лет, вокруг которого и появился мемориал, нигде не учтено. В связи с этим 1 декабря в пос. Дубровка состоялось выездное заседание комиссии по культуре, сохранению объектов культурно-исторического, духовного наследия и развитию туризма Общественной палаты Всеволожского района по вопросу неудовлетворительного состояния объекта культурного наследия «Братское захоронение советских воинов, погибших в борьбе с фашистами».

В совещании приняли участие глава МО «Дубровское городское поселение» Т.Г. Куликова, её заместитель А.И. Башнин, начальник отдела по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия Ленинградской области Н.П. Большакова, лесничие Всеволожского лесничества Ленинградского ОГКУ «Управление лесами Ленинградской области» М.С. Толокнов, И.В. Бодян, директор Музея «Дорога жизни» А.И. Осипов, представитель Совета ветеранов Дубровского городского поселения Л.Н. Юматова, директор Агентства по культуре и спорту Дубровского г.п. О.В. Трошина.

Поначалу совещание носило напряжённый характер, так как представители муниципального образования не хотели признавать, что по их вине оформление документов растянулось на десять лет, но в ходе обсуждения завязался конструктивный диалог, который позволил по-деловому обсудить вопрос, сделать правильные выводы и принять необходимые решения.

Вся полнота ответственности за содержание Братского захоронения, организованного 24 сентября 1955 года, всегда лежала на администрации Дубровского поселения. Об этом свидетельствуют учётные карточки 1993, 2014, 2016, 2017 г.г. До 1993 года у кладбища был замечательный шеф – Дубровский домостроительный комбинат, который выделял средства на благоустройство этого объекта. В 1997 году земельный участок 0,7 га из состава квартала № 227 Чернореченского лесничества, на котором находится братское захоронение, был изъят у ГУП «Лесопарковая зона Санкт-Петербурга» и передан Ассоциации международного военно-мемориального сотрудничества «Военные мемориалы» под реконструкцию захоронения. После реконструкции земельный участок и братское захоронение оказались бесхозными. И все эти годы по большому счёту никому до этого не было дела. Именно поэтому захоронение так страшно обветшало.

Только в 2020 году подписано постановление № 360 «Об утверждении схемы расположения земельного участка, на котором находится братское захоронение. Дело осталось за малым: поставить участок на кадастровый учёт; подать заявление в Росреестр; через год подать заявление в суд и признать право собственности на этот участок. И только после этого администрация поселения может претендовать на финансирование, чтобы благоустроить территорию. Дорожная карта реализации проекта благоустройства объекта культурного наследия «Братское захоронение советских воинов, погибших в борьбе с фашистами», уже разработана и даже имеется эскизный проект благо-устройства, который был представлен участникам заседания.

По результатам заседания Комиссия Общественной палаты приняла ряд решений:

Обратиться в Комитет по сохранению объектов культурного наследия правительства Ленинградской области с заявлением о выделении субсидии администрации МО «Дубровское городское поселение» на реконструкцию и благоустройство объекта культурного наследия «Братское захоронение советских воинов, погибших в борьбе с фашистами». Обратиться в Комитет по природным ресурсам правительства Ленинградской области с просьбой ускорить процесс перевода земельного участка из земель федерального фонда в земли поселения. Запросить у администрации МО «Дубровское городское поселение» дорожную карту реализации проекта благоустройства объекта культурного наследия «Братское захоронение советских воинов, погибших в борьбе с фашистами» для осуществления контроля. Обратиться к губернатору Ленинградской области Дрозденко А.Ю. по вопросу начала строительства Музея «Невский пятачок» в пос. Невская Дубровка.

Выражаем благодарность за гостеприимство Трошиной Ольге Владимировне, директору Агентства по культуре и спорту Дубровского городского поселения.

Пресс-служба Общественной палаты