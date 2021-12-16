Во Всеволожском районе пройдет выставка о животных «Глава в глаза»

В Кудровском центре образования №1 открылась выставка картин и рисунков о животных «Глаза в глаза». Передвижной социальный фестиваль-выставку проводит общественная организация «Огонек добра».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на выставке представлены работы художников-анималистов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также работы детей – участников конкурса «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Картины и рисунки выполнены в разных стилях и техниках, но объединены общим посылом – заботой о братьях наших меньших. Особенно интересным оказался взгляд детей на эту непростую тему. Эмоциональные сюжеты показывают трогательную связь человека и питомцев в самых разных обстоятельствах: от домашнего уюта до суровых фронтовых испытаний.

18–19 декабря мини-выставка будет работать в лофте «Города кошек» в Кудрово (Столичная улица, 11к3), а 27 декабря экспозиция откроется в многофункциональном комплексе «Миллкрик» во Всеволожске (улица Клубная, д.1), где состоится детский праздник. Здесь выставка пробудет до Рождества, а затем отправится в другие районы области.