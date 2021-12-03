Нашлись родственники героя войны Григория Робинова

Много лет назад прозвучал девиз: «У нас не должно быть безымянных героев». Это очень важно – вернуть имя. Стране нужны подтверждения, что пропавшие без вести – не предатели, не трусы, а герои. А родственникам нужно знать, как они погибли. И это настоящий триумф, когда спустя 80 лет после окончания войны из небытия выходит ещё одно имя.

Старшина Робинов служил в 7-м Кингисеппском погран-отряде 1 стрелковой дивизии НКВД. Погиб в возрасте 19 лет при переправе на Невский «пятачок». Это произошло 28 октября 1941 года. Но родственники об этом не узнали – они получили извещение, что Г. Робинов пропал без вести. А ровно через 80 лет (в октябре 2021 года) поисковики из всеволожского отряда «Невская оперативная группа» нашли его останки на дне Невы. Об этом они рассказали в своём видеоролике, который называется «Вернули имя солдата, пролежавшего под водой 80 лет». И мы сообщали об этом на страницах газеты «Всеволожские вести» 29 октября 2021 года.

Видеоролик набрал в интернете 70 000 просмотров. К командиру поискового отряда – Олегу Попко поступили восхищённые отзывы со всех уголков России. Было много вопросов. Поэтому поисковики решили снять продолжение. Оно называется просто: «Нашли родственников погибшего старшины Г.И. Робинова». В нём говорится, что после того как поисковики всеволожского отряда прочитали запись в медальоне, сведения передали другой поисковой группе, члены которой живут в разных уголках России, а руководит ими Наталья Юрьевна Круглова (город Керчь). И товарищи Натальи Кругловой нашли родственников погибшего.

Оказалось, что у старшины Робинова был брат-близнец, который тоже погиб на фронте (в 1942 году). А ещё был старший брат, который пропал без вести. В общем, война покосила всю их семью. И даже не пощадила юную жену старшины Робинова. Он женился за два месяца до своей гибели – в августе 1941 года. Его жене было всего 18 лет. Когда Григорий Робинов ушёл на фронт, она стала работать в пошивочном цеху – шить форму для офицеров. Но через год – в 1942 году – она умерла в Ленинграде. Из всей семьи осталась в живых только сестра Григория Робинова. У неё родилась дочь, которая сейчас живёт в Израиле. А ещё в Московской области и в Ленинградской (в Ломоносовском районе) проживают внучатые племянники. Они прислали фотографию человека, которого поисковики нашли на дне Невы. Правда, сохранилась только одна его фотография – там Григорию Робинову примерно 14 лет, и он ученик школы. Но поисковики сделали компьютерную реконструкцию, и, если вы посмотрите их новый видео-ролик, там юный Робинов оживает, моргает, поворачивает голову.

В связи с этим командир отряда «Невская оперативная группа» Олег Попко напомнил, что Григорий Робинов служил в войсках НКВД и что пора бы изменить наше отношение к этому роду войск. В последнее время на чекистов выплеснуто много негатива. Из-за отдельных негодяев перечёркнуты все их заслуги. Мы забыли, что Брестскую крепость защищали пограничники НКВД, что на войсках НКВД держалась героическая оборона Невского «пятачка». Лётчик Маресьев был тоже из НКВД. Чекисты строили и охраняли Дорогу жизни. Они отвечали за снабжение Ленинграда продуктами, во Всеволожском районе воздвигли легендарный аэродром Смольный. Рассказ об их подвигах заслуживает особого внимания особенно сейчас, когда мы отмечаем 80 лет Дороге жизни, 80 лет Невскому «пятачку», и – накануне Дня работников органов безопасности, который будет отмечаться 20 декабря.

Как будто специально к этим памятным датам поисковики отряда «Невская оперативная группа» достали со дна Невы ещё одного пограничника. В новом видеоролике есть уникальные кадры: водолаз Семёнов выносит из воды целенький блокадный медальон, хозяин которого тоже погиб во время переправы через Неву. В видеоролике подробно показывается, как поисковики разворачивают медальон, пролежавший 80 лет в воде. И какими усилиями удалось прочитать имя – Семён Иванович Петров, уроженец посёлка Боровичи Новгородской области! Он погиб в ту же ночь, что и старшина Робинов, только на другом плоту. И точно так же в семью пришло извещение, что пропал без вести. А ведь у него была большая семья. Если старшине Робинову на момент гибели было 19 лет, то Семёну Петрову – 36 лет. И он имел большой опыт боевых действий – в 1939 году принимал участие в советско-финской войне. А дома в это время оставались жена и четверо детей.

И опять их стали разыскивать члены группы под руководством Натальи Кругловой. Они узнали страшную правду – после того, как чекист Петров погиб возле Невского «пятачка», его трое детей умерли от лишений (в 1942 году). Осталась в живых только старшая дочка. Любовь Семёновна дожила до 1972 года, а сейчас в Боровичах проживает внучка пограничника Петрова. Внучка выразила желание захоронить останки в Боровичах. И 1 декабря на Невском «пятачке» поисковики отряда «Невская оперативная группа» в торжественной обстановке передали останки Семёна Петрова поисковикам из посёлка Боровичи. Вот для чего ещё нужна поисковая работа: спустя 80 лет после окончания войны солдаты возвращаются на родину.

Что касается вечно юного старшины Робинова, то он, по желанию его родственников, будет захоронен на Невском «пятачке». Он стремился туда, когда переправлялся через Неву, и он попадёт туда спустя 80 лет. А сколько ещё безымянных героев ждут своей очереди!

Людмила Однобокова