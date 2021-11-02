Ленинградская панорама: прививка в интересном положении

Коронавирус не сдается. Как в непростой ситуации будущим мамам защитить себя и малыша?

«Ленинградская область последние 20 лет является лидером по оказанию медицинской помощи роженицам. У нас один из самых низких в стране показателей материнской и младенческой смертности, — говорит заместитель директора по акушерству и гинекологии Ленинградского областного перинатального центра Игорь Николаенков. — Ковид стал серьезным вызовом. Вирус изменяется, сегодняшняя клиническая картина отличается от той, что мы наблюдали в 2020 году, в начале пандемии. У беременных, перенесших новую коронавирусную инфекцию, чаще отмечаются осложнения, стало больше тяжелых случаев, когда к выхаживанию пациенток привлекаются мультидисциплинарные группы врачей из пульмонологов, кардиологов, реаниматологов».

Тем не менее ситуация, по словам Игоря Павловича, находится под контролем, и ленинградские врачи выходят из нее достойно. Главное — привлечь на свою сторону женщин.

Все мысли будущей мамы сосредоточены на здоровье малыша. «Лишь бы не навредить!» — так рассуждают женщины в интересном положении. Доказано, что внутриутробно коронавирус от матери к плоду не передается. Как и то, что у беременных с COVID-19 выше риск преждевременных родов, кесарева сечения, возможно внезапное развитие критического состояния, чаще развиваются последородовые осложнения.

«Согласно последним рекомендациям Минзрава РФ, после 22-й недели беременности рекомендуется сделать прививку женщинам, которые входят в группу высокого риска — с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, сахарными диабетом, онкологией, болезнями печени и почек, ожирением. У них ковид протекает особенно тяжело. Плоду на таком сроке вакцинация не навредит», — объясняет Игорь Николаенков.

Если будущей маме не показана вакцинация или есть медицинские противопоказания, близким нужно постараться создать вокруг нее «санитарный щит». Не откладывая поставить прививку следует членам семьи, людям из ближнего круга общения.

Самый правильный и дальновидный шаг — вакцинация женщин, которые только планируют беременность. Если семья готовится к пополнению, дружно привейтесь!

Согласно статистике, в Ленобласти беременные женщины составляют 0,6-0,7 % от общего числа населения. Мы обязаны их защитить. Ради здорового будущего — не откладывайте визит в прививочный пункт.

Случаи младенческой смертности врачи связывают еще и с тем, что женщины избегают посещения женских консультаций, чтобы сократить контакты. Они опасаются заразиться и упускают шансы выявить у плода патологии. Будто не знают прописной истины — регулярное профессиональное медицинское наблюдение снижает возможные риски для мамы и младенца.

Мила Дорошевич