Приключения Ладожского водовода

Прогуливаясь возле Осиновецкого маяка, можно представить, что эта местность могла бы выглядеть совсем по-другому. Потому что около 110 лет назад здесь разворачивались очень интересные события. Они были связаны с Ладожским водоводом (так раньше называли водопровод)…

Санкт-Петербург с момента своего основания снабжался водой из Невы. Однако в конце XlX века горожане стали поднимать вопрос о том, что вода в Неве недостаточно чистая. По аналогии с европейскими столицами XIX века (Берлином, Парижем, Веной) предложили снабжать Петербург ключевой водой. Однако исследования родников на Ижорском плато показали, что этой воды будет недостаточно для Северной столицы.

Взоры обратились к Ладожскому озеру. Его тогда называли «вечным источником чистой воды». В 1897 – 1898 годах было проведено химико-бактериологическое исследование ладожской воды. Оно показала, что вода в Ладоге хуже ключевой, но для питья годится. В начале XX века была создана Комиссия по изысканиям и исследованиям Ладожского озера и его источников. Она провела детальный анализ территории от Шлиссельбурга до реки Морье. Результаты были опубликованы в трехтомнике, который назывался «Ладожское озеро как источник водоснабжения города Санкт-Петербурга» и вышел в свет в 1911 году. Он был бы чрезвычайно любопытен для краеведов Всеволожского района, так как здесь дано подробное описание жизни на нашем берегу, какой она была в начале XX века. Книга включала в себя не только описания ландшафта, наблюдения за погодой, но и перечисление микроорганизмов, которые проживали в прибрежной зоне, а также подробное описание, чем зарабатывают на жизнь местные жители, какими болезнями болеют местные рыбаки, как они выглядят и так далее. Поражает, насколько глубокое и добросовестное исследование проводили в то время инженеры.

Параллельно с изыскательскими работами проходил конкурс проектов Ладожского водовода. В этом конкурсе победил проект главного механика Петербургских водопроводов, а впоследствии – управляющего Санкт-Петербургскими городскими водопроводами Сергея Петровича Пяты (1867 – 1926). Согласно его проекту очистку ладожской воды надо было проводить прямо на берегу озера, а уж потом очищенную воду отправлять по огромным чугунным трубам в Санкт-Петербург. Очистные фильтры того времени заняли бы большую территорию, рядом лежали бы горы песка и гравия, необходимые для работы очистной станции, а также склады, в которых хранилось бы топливо для насосов: уголь и торф. Здесь же должны были находиться ремонтные мастерские. Ввиду удаленности от города дома для обслуживающего персонала необходимо было построить по соседству. А там, где постоянно проживали специалисты, должна быть больница и церковь. Так как самым подходящим местом для строительства Ладожского водовода считался участок в округе мыса Осиновец, то можно предположить, что если бы проект инженера С.П. Пяты осуществился, то в этом месте вырос бы целый промышленный комплекс.

Кстати, документы уверяют, что проект Ладожского водовода почти вступил в стадию реализации. В 1911 году начались подготовительные работы для его строительства. Они были организованы в духе своего времени. Несколько дней подряд три инженера верхом на лошадях выезжали в деревни Ириновка, Ваганово, Коккорево. Это был предварительный осмотр местности с целью выбрать подходящее место для водозабора и укладки труб. Инженеров смутило, что в этом районе много холмов и болот. Затем была проведена тщательная нивелировка местности. Одновременно, в 1911 году, были сделаны пробы местного грунта. Причем работы по бурению грунта проводились не только на берегу, но и под водой (в прибрежной зоне «в трёх верстах от берега»).

Весной 1913 года недалеко от недавно открывшегося Ладожского маяка была построена экспериментальная очистительная станция. Причем ей придавалось такое значение, что была протянута прямая телефонная линия от этой станции до Санкт-Петербурга. На станции находилась лаборатория и жилой дом для сотрудников.

И здесь произошел любопытный курьёз, который описал журналист С.Е. Глезеров в своей статье «Судьба Ладожского водопровода». Случилось так, что 17 апреля 1914 года пятеро сотрудников станции при прекрасной погоде отправились на лодке в озеро. Но Ладога очень коварна. И когда они отплыли далеко от берега, внезапно начался шторм. И лодка с ценными специалистами скрылась в бушующих водах. Когда ветер утих, товарищи решили организовать поиски пропавших. Они сели на вторую лодку и вышли в озеро. В это время ничто не предвещало бури. Но когда они были уже далеко, внезапно началась буря, и вторая лодка скрылась в волнах. Удивительно быстро на это отреагировали питерские журналисты. Уже через пару дней в газетах появились статьи о том, что надо «разгадать страшную тайну Ладожского озера» и найти пропавших инженеров и химиков. Была раздута целая сенсация и под давлением общественности Министерство сообщения снарядило целый корабль на поиски пропавших. Вскоре корабль отправился в спасательную экспедицию. История закончилась благополучно. Все инженеры и химики были найдены живыми. Шторм прибил к берегу обе лодки. Первую лодку – на мыс Кареджи, вторую – в бухту Морье. Там люди спокойно дожидались хорошей погоды, пока их разыскивал весь Петербург.

А вот история Ладожского водовода окончилась не столь благополучно. Его строительство было прекращено в связи с началом Первой мировой войны, а затем – революции. А в 1918 году руководитель работ – инженер С.П. Пята эмигрировал в Норвегию.

Советское правительство не раз возвращалось к этому вопросу. Например, в 1925 году было издано распоряжение, согласно которому на побережье в районе реки Морье запрещалось строительство каких-либо фабрик, заводов и даже дачных поселков. Это делалось «во избежание спуска сточных вод» ради сохранения зоны водозабора.

В 1931 году ЦК ВКП(б) и СНК СССР выступил с предложением провести на Ладожском берегу все подготовительные работы по сооружению водопровода от Ладожского озера до Ленинграда. Водопровод предполагалось ввести в эксплуатацию к концу 2-й пятилетки (1937 год). Однако последующие международные события помешали этим планам.

А потом и состояние ладожской воды ухудшилось. Сейчас все чаще говорят о том, что вода в Ладоге ненамного чище, чем вода в Неве. Головы учёных больше заняты изобретением новых способов очистки воды. А в качестве альтернативного источника водоснабжения Санкт-Петербурга предлагают попробовать подземные воды.

Зато идея Ладожского водовода нашла свое применение во Всеволожском районе. Несколько наших муниципальных образований, в том числе город Всеволожск, получают питьевую воду из Ладожского озера. Правда, водозабор сейчас осуществляется в районе поселка имени Морозова.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Светланы УСИК

Автор благодарит Виталия НОВИЦКОГО за помощь в подготовке этого материала