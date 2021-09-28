Облик генерала Отечественной войны 1812 года был воссоздан по живописному портрету

Нет больше в нашем городе места для Всеволожского государственного историко-краеведческого музея, а дары в его фонд продолжают поступать. Недавно Марине Семёновне Ратниковой, единственному и бессменному директору музея, Воронцовское общество подарило бюст генерала В.М. Всеволожского за помощь в создании скульптурного изображения героя Отечественной войны 1812 года. Вот как это было.

В октябре 2020 года к М.С. Ратниковой приехала целая делегация сразу из двух областей – Московской и Ярославской. В составе делегации были известные люди: о. Пётр, настоятель Свято-Алексеевской пустыни близ Переславля Залесского, и Владимир Николаевич Алексеев, профессор, преподаватель МГОПИ (Орехово-Зуево), кандидат биологических наук, кандидат исторических наук, заслуженный работник образования Московской области, член Союза писателей России, член Союза краеведов России, член-корреспондент Академии Российской словесности, председатель Воронцовского общества.

Причина визита такова.

Воронцовское общество заранее начало подготовку к 210-й годовщине Бородинского сражения и в честь этой даты решило установить бюст генерал-майора Алексея Матвеевича Всеволожского на его могиле. Но вот беда – нигде не нашлось изображения этого славного генерала. Даже в Эрмитаже, в галерее русских полководцев, героев Отечественной войны 1812, вместо портрета Всеволожского – зелёный репс. Оказывается, что когда Джордж Доу выполнял заказы, родственники генерала не представили ему никаких материалов.

Поиски в интернете тоже не принесли успеха, но однажды кто-то подсказал членам Воронцовского общества, что во Всеволожском государственном историко-краеведческом музее имеется портрет этого героя войны. О том, как он там оказался, – отдельная история, рассказанная Мариной Семеновной:

– Московские потомки Всеволожских – братья Лев Владимирович и Вячеслав Владимирович Дегтярёвы, узнав, что в нашем историко-краеведческом музее имеется малая военная портретная галерея генералов – героев Отечественной войны 1812 года, в 1991 году посетили его и привезли фотографию, сделанную с плохо сохранившегося живописного портрета Алексея Матвеевича. Я заказала по этой фотографии в институте им. Репина портрет А.М. Всеволожского – эту работу выполнил дагестанский художник Седулла Гаджиахмедов.

А дальше дело было так. С имеющегося в музее портрета гостями из Воронцовского общества был сделан фотоснимок, по которому подмосковный скульптор Андрей Матвеев выполнил несколько бюстов генерала А.М. Всеволожского. Прошел без малого год, в дом Гергарда Яковлевича Вокка, наследницей которого является М.С. Ратникова, приехали Владимир Николаевич Алексеев и его жена Надежда. На этот раз они специально для уже утраченного краеведческого музея привезли уменьшенную модель бюста Алексея Матвеевича Всеволожского, совместив свой приезд с посещением церкви в муринском имении Воронцовых.

Генерал-майор Алексей Матвеевич Всеволожский был настоящим героем. Он родился в 1769 году, происходил родом из дворян Владимирской губернии, детство провел в сельце Орехово. Всю жизнь воевал в русской армии, много раз был отмечен наградами за храбрость. В 24-летнем возрасте участвовал в штурме турецкой крепости Измаил, за что награжден золотым крестом с надписью: «За отменную храбрость. Измаил взят декабря 1790».

Алексей Всеволожский ходил под пулями множество раз, одна из них осталась в нем после сражения под Аустерлицем. Кутузов своим рапортом представил героя к ордену св. Владимира. Еще один золотой крест «За труды и храбрость» был вручён Алексею Матвеевичу в 1807 году.

В 1812 году гусары генерал-майора Всеволожского первыми встретили французов на российской границе, а затем прикрывали отходившую к Москве русскую армию. На Бородинском поле полк Всеволожского храбро защищал центральные позиции.

сентябре 1812 года генерал-майор почувствовал себя очень плохо. Его отправили в военный госпиталь Калуги, где он скончался 14 января 1813 года и был похоронен на кладбище Лаврентьевского монастыря. В 1921 году монастырь был ликвидирован, а могила разрушена. Во Владимирской области есть план увековечения памяти героя Отечественной войны 1812 года А.М. Всеволожского, который достоин уважения и почитания потомков.

Ольга Лазарева

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