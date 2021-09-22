Жильцам ЖК «Галиктика» вручили «золотой ключик»

В Новом Девятнико сегодня, 22 сентября, сдали проблемный объект. Новый инвестор достроил ЖК «Галактика», расположенный на ул. Главная, 12. Всего в здании 526 квартир, заключено 326 договоров долевого участия.

– Это действительно праздник, – отметил и.о. заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Евгений Барановский. – Чуть больше года назад здесь не было даже признаков строительства. Благодаря целенаправленной работе областного правительства и лично губернатору Александру Дрозденко удалось решить этот вопрос. Строительство было завершено в рекордно короткие сроки – всего за 12 месяцев. Мы постоянно сверяли часы по реализации с дорожной картой. Пусть все невзгоды, связанные с ожиданиями завершения стройки останутся в прошлом. С новосельем!

– В наших планах строительство детского сада, спортивного зала, врачебного кабинета, – отмечает вице-президент, руководитель Дирекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ПАО «ГК ПИК» Сергей Юрьевич Мамошин. – У предыдущего инвестора не хватило средств на достройку данного объекта, и он был признан банкротом. Правительство Ленинградской области предложило взять жилой комплекс. Взамен мы получили преференции на земельные участки в 12 га, которые расположены рядом.

Теперь на продажу в новом жилом комплексе будет выставлено 200 квартир. Цена квадратного метра составит около 100 тысяч рублей с отделкой. Всего в здании 24 этажа, на каждом из них по 11 квартир.

– В 2018 году мы должны были справить новоселье, – рассказывает владелица однокомнатной квартиры в ЖК «Галактика», петербурженка Ирина Манченко. – Но, к сожалению, стали обманутыми дольщиками. Казалось, все безнадежно. Мне хотя бы повезло – я не брала деньги в кредит, – а очень многие приобрели жилье в ипотеку. Мы даже создали ЖСК. Въехать планируем в конце сентября – начале октября. Мне нравиться Всеволожский район, здесь рядом озеро, лес, красивые скверы.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина