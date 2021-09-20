Ленинградская панорама. Красная дорожка для любителей кино

24 сентября в Гатчине откроется XXVII Международный кинофестиваль «Литература и кино».

Любители кинематографа ждут это событие с особым интересом. Впервые Гатчина примет кинофестиваль в статусе столицы Ленинградской области. Сам же фестиваль получил статус международного.

В этом году детский кинофестиваль станет частью большой фестивальной недели, а не отдельным мероприятием. Жюри фестиваля «Литература и кино – детям» с интересом смотрит и читает работы юных кинематографистов и литераторов. Для ребят готовят интересный праздник, который будет проходить в кинотеатре «Победа» с 20 по 22 сентября.

А уже 15 сентября на пресс-конференции, которая состоится в Санкт-Петербургской студии документальных фильмов «Лендок», журналисты узнают обо всех особенностях и сюрпризах нынешнего фестиваля. Спикеры расскажут о мероприятии и его программах, которые включают конкурсные и ретроспективные показы, творческие встречи с актерами, режиссерами, сценаристами, писателями и критиками. Кроме того, будут объявлены состав жюри, писательский пул и почетные гости.

А пока на вопрос «Чем будете удивлять?» директор кинофестиваля Руслан Тихомиров отвечает: «Хорошими фильмами, литературными площадками, иностранными и отечественными звездными гостями. А начнем – красной дорожкой. Это будет красиво и торжественно! Вся церемония станет сплошным сюрпризом, представление будет сделано с использованием новейших технических возможностей. Будет интересно, ярко! Это открытие гости запомнят надолго».

«Эхо кинофестиваля», по его словам, прокатится по нескольким городам России. Для этого проделана большая работа. Подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Первая договоренность была достигнута с администрацией Керчи, затем – с Крымским киномедиацентром. Потом была выборгская Библиотека Алвара Аалто, и совсем недавно заключено партнерское соглашение с Международным фестивалем мусульманского кино в Казани.

О Гатчине и фестивале «Литература и кино» должны знать во всей России и во всем мире, убежден Руслан Тихомиров.