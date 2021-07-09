Ленинградская панорама: чтобы беда не застала врасплох

Автобус «Леноблпожспаса» с яркими картинками и лозунгами на бортах видно издалека. Профдесант областной противопожарной службы ранним утром выдвинулся в деревню Суоранду Заневского городского поселения Всеволожского района.

Паркуемся на площадке возле пожарного водоема. Жара, столбик термометра почти дополз до отметки 30 градусов. Придут ли жители?

«Как правило, такие встречи вызывают у населения большой интерес. Нам даже звонят с просьбой приехать и ответить на насущные вопросы безопасности. Людям важно знать, как предотвратить ЧП и действовать в случае возгораний», — говорит Виктория Вахтина, инженер отряда Государственной пожарной службы Всеволожского района «Леноблпожспас».

На объявление, размещенное в соцсети и чатах местных активистов, охотно откликнулись молодые родители — привели детвору, зная, что ребят ждет увлекательное мероприятие.

Инструкторы пожарной профилактики разложили на асфальте большие пазлы, выдали детям боевую одежду. Мамы схватились за телефоны — семейные альбомы пополнят яркие кадры. В салоне автобуса на большом экране малыши посмотрели мультфильмы. Маленькие суорандовцы и дачники гордо нацепили на одежду значки юных пожарных, обрадовались подаренным тематическим раскраскам.

Тем временем подошел Николай Новиков, командир местной добровольной пожарной дружины. «Я вырос в Суоранде, с детства помню страшные деревенские пожары. Дома раньше горели часто, то ли проводка была плохая, то ли сами постройки старые. Сейчас такого нет, и все же, когда мне предложили вступить в ДПД, сразу согласился», — рассказывает Новиков.

Он говорит, что добровольцы на местах — большая подмога пожарным. Их козырь — время. Они могут первыми прибыть к очагу возгорания и начать принимать меры. Например, пустить в ход мотопомпы, которые качают воду из специальных пожарных водоемов, дренажных канав, да и любых водных источников.

Николай быстро включил аппарат, привезенный пожарными с собой. Струя взвилась в жарком воздухе. Тут же примчалась охочая до брызг детвора. Вот им нечаянное веселье!

«Мотопомпами оснащают сельские поселения и садовые товарищества на случай экстренных ситуаций. Скорость выброса воды этой моделью — примерно 40 литров в секунду, — объясняет начальник 149-й пожарной части Андрей Марчук. — В идеале на местах их должно быть максимальное количество. Это важное оборудование первичного звена противопожарной службы».

Самый частый упрек в адрес пожарных — мол, без воды приехали. И на этой встрече с ленинградцами тоже пришлось развенчивать заблуждение. Объяснять: такая ситуация исключена, просто машина опорожняется с огромной силой, буквально за несколько минут. Тогда спасатели подключаются к местным источникам. Например, в Суоранде имеется 8 пожарных гидрантов.

По статистике, три четверти пожаров происходит по неосторожности. Хотя правила безопасности очевидны и несложны. Летом угроза возгораний выше. Противопожарную профилактику можно сравнить с медицинской. Здесь – как с болезнями: пожар лучше предупредить, нежели тушить его. А уж если ЧП произошло, ликвидировать поскорее. Есть у спасателей поговорка: «Любой пожар, если вовремя его обнаружить, можно потушить стаканом воды».

«Очень важно, чтобы каждый гражданин не пренебрегал правилами пожарной безопасности. Непотушенная сигарета, самовольный пал травы, игры детей с огнем — чаще всего именно они становятся причиной пожаров». Вячеслав Рябцев, председатель областного комитета правопорядка и безопасности

Людмила Кондрашова

Фото: пресс-служба «Леноблпожспаса»