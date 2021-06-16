В Ленобласти создан общественный совет зоозащитников

Новый консультативно-совещательный орган объединил представителей зоозащитных и общественных организаций, приютов для животных и ветеринаров. Активисты займутся выстраиванием продуктивного диалога между защитниками животных и государственными ветеринарными службами.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, совет создан при управлении ветеринарии Ленинградской области. Сейчас в новом органе общественного контроля десять человек.

Члены совета займутся выстраиванием взаимодействия активных граждан и представителей зоозащитных организаций с областным управлением ветеринарии. Помимо изучения и сбора общественного мнения, совет сможет как участвовать в обсуждении проектов правовых актов, так и выдвигать свои инициативы.