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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

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12 июня с 12.00 до 16.00 во Всеволожске, в Парке Песчанка, состоится празднование Дня России.

В программе: вручение паспортов гражданам РФ, парад дружбы народов с участием представителей национальных автономий и диаспор под эгидой Дома дружбы народов Ленинградской области; фестиваль творчества «Россия – Родина моя» с участием детских и взрослых самодеятельных коллективов, театральных студий и кружков учреждений культуры дополнительного образования детей Всеволожского района; выставка-продажа изделий мастеров народных ремесел и промыслов, сувенирной продукции, полевая кухня, детские аттракционы.

 

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