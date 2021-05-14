Жители Ленобласти выбирают лучшие проекты благоустройства

Свыше 52 тысяч ленинградцев приняли участие в голосовании за дизайн-проекты будущего благоустройства. Жители городов и поселений 47-го региона выбирают, какие общественные пространства преобразятся в 2022 году по программе «Формирование городской среды».

Неравнодушные жители Всеволожского района, которые любят свой дом и готовы принимать активное участие в его развитии, в этом году выбирают лучшие варианты сразу для четырех городов. Так, во Всеволожске определяют лучший облик для общественной территории, ограниченной улицами Победы, Магистральной, Дружбы и Связи. В Сертоловском поселении выбирают между проектом благоустройства Центральной аллеи в мкр Черная Речка и парком «Черная Речка», а Кудровчане – между парком «Косая гора» и парком «На Новой». Муринцы решают, как будет выглядеть улица Шувалова.

Отдать свой голос за понравившийся проект могут граждане, достигшие 14 лет. Для этого необходимо до 30 мая на платформе 47.gorodsreda.ru или на сайте «Госуслуги» выбрать свой город и отметить понравившийся дизайн-проект.