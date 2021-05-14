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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский «Кванториум» запускает семейный конкурс

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Всеволожский «Кванториум» запустил конкурс под названием «Семейный движ», приуроченный к Международному дню семей. К участию пригласили не только детей и родителей, но и бабушек и дедушек.

Конкурс пройдет в дистанционном формате. Желающие смогут выполнить три задания на выбор. Первое – «Моя семья через года», в рамках которого необходимо повторить старые семейные фотографии. Второе – «На зарядку становись» – здесь нужно записать веселое видео о совместной зарядке. Третье задание называется «Квантосемья». Участникам предлагают поразмышлять над тем, в чем же заключается секрет счастливой семьи. Мысли на эту тему необходимо облечь в короткий видеоролик. Конкурс будет проходить в течение трех дней – с 12 по 15 мая. Затем жюри выберет десять лучших работ.

Екатерина Королева

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