И жажда жизни не угасла

5 января Нина Константиновна Останкова, участница Великой Отечественной войны, награжденная медалями Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», отметила свой 95-й день рождения.

Она получила поздравления от Президента России В.В. Путина, губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и главы МО Сертолово С.В. Коломыцева, цветы и подарок от совета депутатов муниципального образования.

– Я всегда хотела рассказать о том, как мы жили и сколько нам пришлось перенести не только во время войны, но и до и после нее, – призналась долгожительница.

Родилась Нина Константиновна в деревне Крылово Вологодской области в большой многодетной семье и была второй по старшинству среди пятерых детей. Несколько поколений жили под одной крышей и вели крестьянское хозяйство. Жили так бедно, что ни одежды, ни приличной обуви не было, и в воспоминаниях Нины Константиновны осталось ощущение холода на голых замерзших коленках, которые она растирала, пока бежала до школы. Однажды за хорошую учебу в школе ее премировали фланелевым платьем, и это было настоящее богатство. Училась Нина Константиновна в Вологде, которая была в шести километрах от деревни.

Когда началась война, она сразу же записалась на курсы медицинских сестер и через месяц была отправлена на фронт в полевой госпиталь. Ее, шестнадцатилетнюю девчонку, определили в операционную. Главный врач выбирал сестричек маленького росточка, чтобы у них меньше уставала спина, – стоять у стола приходилось по многу часов, иногда сутками. Раненых было много, операции сменяли одна другую непрерывно, но юная Нина работала наравне с другими.

В белорусском городе Рогачеве, на Днепре, Нина встречала маршала Рокоссовского. Увидела его совсем близко и запомнила, каким элегантным, подтянутым, одетым с иголочки он был. А потом рассказывала об этой встрече своей дочери и еще о том, что народ любил и уважал его за то, что он бережно относился к людям и сам, пройдя через сталинские лагеря, умел ценить чужую жизнь, стараясь сберечь солдат, избежать ненужных потерь необдуманными приказами.

Фронты сменяли один другой, война катилась на запад, а Нина всю войну видела раны и кровь, слышала стоны раненых и умирающих солдат.

И вот Германия. Целый месяц работники госпиталя жили в замке, роскошно обставленном, с красивой посудой, которую даже не мыли, – в этом не было необходимости. Ее было так много, что каждый раз просто брали другую, чистую, а грязную выбрасывали. Пара тарелок и чашек, которые Нина привезла из Германии, до сих пор сохранились в домашнем хозяйстве. «В шкафах было множество женских нарядов, которых мы раньше не видели, – вспоминает Нина Константиновна, – а пеньюары приняли за бальные платья. Возникал вопрос: раз немцы так хорошо жили, зачем же они к нам-то полезли, зачем войной на нас пошли?»

Война для Нины Константиновны закончилась в Польше, где долечивались наши раненые солдаты. В Польше тоже тогда все были вежливые, воспитанные, мужчины пропускали женщин вперед со словами: проше, пани.

Но еще до 55-го года продолжалась необъявленная война, которую вели против нас недобитые враги. Может быть, поэтому госпиталей в Польше было больше, чем в Германии и Чехии. Для советских военных даже существовал запрет выходить на улицу после 19 часов, чтобы не подвергать себя опасности, но люди продолжали гибнуть.

После войны Нина Константиновна вышла замуж за военного, фронтовика, с которым и встретилась в Польше. Она продолжала работать в госпитале, и ее уговаривали остаться, пугая тем, что на родине ничего хорошего ее не ждет, страна была разрушена, разорена войной, но Нина Константиновна не осталась.

В 1955 году Останковых перевели в Советский Союз, в город Сызрань на Волге. Всю жизнь семья, в которой выросли дочь и сын, прожила в этом городе. Пока дети были маленькими, Нина Константиновна работала в поликлинике, чтобы не уходить на суточные дежурства, а потом работала в госпитале.

Жили скромно, питались без излишеств, а после школы дочь Людмила уехала из Сызрани в Ленинград. После смерти своего отца она перевезла маму в Сертолово, где Нина Константиновна и живет с 1993 года.

Старые простуды и переохлаждения с возрастом дали о себе знать, и ветеран войны потеряла слух, но в остальном сохраняет живость и бодрость, и жажда жизни в ней не угасла.

– Мир стал совсем другой при Путине, на него молиться надо, ведь мы совсем по-другому жить стали, и забота о ветеранах чувствуется. Мне есть с чем сравнить, ведь какие мы нищие были раньше, и при Сталине, и при Брежневе, а теперь совсем другое дело, – делится своими мыслями 95-летняя женщина, пережившая войну.

Ольга Берестнева