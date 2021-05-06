О газете Контакты Для рекламодателей

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

И жажда жизни не угасла

0 Комментариев

5 января Нина Константиновна Останкова, участница Великой Отечественной войны, награжденная медалями Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», отметила свой 95-й день рождения.

Она получила поздравления от Президента России В.В. Путина, губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и главы МО Сертолово С.В. Коломыцева, цветы и подарок от совета депутатов муниципального образования.

– Я всегда хотела рассказать о том, как мы жили и сколько нам пришлось перенести не только во время войны, но и до и после нее, – призналась долгожительница.

Родилась Нина Константиновна в деревне Крылово Вологодской области в большой многодетной семье и была второй по старшинству среди пятерых детей. Несколько поколений жили под одной крышей и вели крестьянское хозяйство. Жили так бедно, что ни одежды, ни приличной обуви не было, и в воспоминаниях Нины Константиновны осталось ощущение холода на голых замерзших коленках, которые она растирала, пока бежала до школы. Однажды за хорошую учебу в школе ее премировали фланелевым платьем, и это было настоящее богатство. Училась Нина Константиновна в Вологде, которая была в шести километрах от деревни.

Когда началась война, она сразу же записалась на курсы медицинских сестер и через месяц была отправлена на фронт в полевой госпиталь. Ее, шестнадцатилетнюю девчонку, определили в операционную. Главный врач выбирал сестричек маленького росточка, чтобы у них меньше уставала спина, – стоять у стола приходилось по многу часов, иногда сутками. Раненых было много, операции сменяли одна другую непрерывно, но юная Нина работала наравне с другими.

В белорусском городе Рогачеве, на Днепре, Нина встречала маршала Рокоссовского. Увидела его совсем близко и запомнила, каким элегантным, подтянутым, одетым с иголочки он был. А потом рассказывала об этой встрече своей дочери и еще о том, что народ любил и уважал его за то, что он бережно относился к людям и сам, пройдя через сталинские лагеря, умел ценить чужую жизнь, стараясь сберечь солдат, избежать ненужных потерь необдуманными приказами.

Фронты сменяли один другой, война катилась на запад, а Нина всю войну видела раны и кровь, слышала стоны раненых и умирающих солдат.

И вот Германия. Целый месяц работники госпиталя жили в замке, роскошно обставленном, с красивой посудой, которую даже не мыли, – в этом не было необходимости. Ее было так много, что каждый раз просто брали другую, чистую, а грязную выбрасывали. Пара тарелок и чашек, которые Нина привезла из Германии, до сих пор сохранились в домашнем хозяйстве. «В шкафах было множество женских нарядов, которых мы раньше не видели, – вспоминает Нина Константиновна, – а пеньюары приняли за бальные платья. Возникал вопрос: раз немцы так хорошо жили, зачем же они к нам-то полезли, зачем войной на нас пошли?»

Война для Нины Константиновны закончилась в Польше, где долечивались наши раненые солдаты. В Польше тоже тогда все были вежливые, воспитанные, мужчины пропускали женщин вперед со словами: проше, пани.

Но еще до 55-го года продолжалась необъявленная война, которую вели против нас недобитые враги. Может быть, поэтому госпиталей в Польше было больше, чем в Германии и Чехии. Для советских военных даже существовал запрет выходить на улицу после 19 часов, чтобы не подвергать себя опасности, но люди продолжали гибнуть.

После войны Нина Константиновна вышла замуж за военного, фронтовика, с которым и встретилась в Польше. Она продолжала работать в госпитале, и ее уговаривали остаться, пугая тем, что на родине ничего хорошего ее не ждет, страна была разрушена, разорена войной, но Нина Константиновна не осталась.

В 1955 году Останковых перевели в Советский Союз, в город Сызрань на Волге. Всю жизнь семья, в которой выросли дочь и сын, прожила в этом городе. Пока дети были маленькими, Нина Константиновна работала в поликлинике, чтобы не уходить на суточные дежурства, а потом работала в госпитале.

Жили скромно, питались без излишеств, а после школы дочь Людмила уехала из Сызрани в Ленинград. После смерти своего отца она перевезла маму в Сертолово, где Нина Константиновна и живет с 1993 года.

Старые простуды и переохлаждения с возрастом дали о себе знать, и ветеран войны потеряла слух, но в остальном сохраняет живость и бодрость, и жажда жизни в ней не угасла.

– Мир стал совсем другой при Путине, на него молиться надо, ведь мы совсем по-другому жить стали, и забота о ветеранах чувствуется. Мне есть с чем сравнить, ведь какие мы нищие были раньше, и при Сталине, и при Брежневе, а теперь совсем другое дело, – делится своими мыслями 95-летняя женщина, пережившая войну.

Ольга Берестнева

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Он последний солдат батальона
  2. «А живу я, огромную цену за жизнь заплатив…»
  3. «О том, чего не купишь ни за какие деньги»
  4. Из семейного альбома Евдокии Полтавцевой

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code