«Вахта памяти» Законодательного собрания Ленобласти стартовала во Всеволожске

Сегодня, 29 апреля, во Всеволожске стартовала Вахта памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», организатором которой выступает Законодательное собрание Ленинградской области.

Автопробег, в котором приняли участие более 500 человек, посвящен 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Автоколонна традиционно состоит из легковых автомобилей, автобусов и мотоциклов. В этом году автопробег стартовал с мемориала «Румболовская гора» и завершился у Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе. В рамках акции митинги-реквиемы прошли у «Разорванного кольца», «Рубежного камня» и на Невском «пятачке».

– Каждый год мы собираемся, чтобы вспомнить тех, кто защищал Родину, – отметила, выступая у мемориала «Румболовская гора», депутат Государственной Думы Светлана Журова. – В каждой семье есть герои, которых почитают и вспоминают в эти дни. Мы склоняем голову перед солдатами, которые шли напролом, за правое дело, освобождая землю от фашизма. Советский солдат боролся за мир на земле. Некоторые думают: «Зачем все это?» Ответ прост: потому что память – вечна и, как бы пафосно это ни звучало, она будет жить в наших сердцах всегда.

– Автопробег – дань уважения подвигу героев и символ преемственности поколений, – приветствуя участников у «Разорванного кольца», подчеркнула глава администрации Рахьинского городского поселения Наталья Самохина. – В этом году исполняется 80 лет «Дороге жизни». Эта трасса спасла жизни тысяч людей. Она тоненькой нитью связана осажденный Ленинград с большой землей Нужно всегда помнить о великом подвиге, который совершил советский народ. Наша память не дает исказить историю Великой Победы и позволяет с надеждой смотреть в будущее.

Ирэн Овсепян

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