На берегу Медного озера создают уникальный туристический экопроект

Провести выходные в единении с природой и зарядиться энергией леса предлагают создатели первого в России сафари лоджа. Уникальный туристический экопроект создается во Всеволожском районе на берегу Медного озера.

Как сообщает ЛенТВ 24, на площади чуть больше двух гектаров разместятся уютные домики-палатки на сваях, а все необходимые коммуникации проведут под землей методом прокола, чтобы не повредить корни деревьев. При этом все объекты для туристов будут аккуратно вписаны в существующий ландшафт.

Создатели проекта принципиально отказались от вырубки леса, поэтому вместо изначально запланированных 23 домиков-лоджи было решено установить всего 17. Причем речь идет именно об установке, а не строительстве: некапитальные строения из блоков на винтовых сваях не нуждаются в фундаменте и легко подстраиваются под природный ландшафт.

Принять первых гостей сафари лодж планирует этим летом. Любители природы смогут заняться йогой под кроной вековой сосны, прогуляться по экотропам и поплавать на сабборде или каяке. Но самое главное – это общение с природой и отдых от суеты цивилизации.