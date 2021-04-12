В Романовке освятили храм Святого благоверного князя Александра Невского

В минувшее воскресенье, 11 апреля, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий совершил освящение храма Святого благоверного князя Александра Невского в поселке Романовка.

Торжественная закладка камня для будущего храма состоялась в сентябре 2018 года. Всего два года спустя на месте бывшего пустыря появилось светлое и аккуратное здание, ставшее местом притяжения православных верующих. Настоятель храма отец Михаил Дорожкин отмечает, что за столь небольшой срок при храме сложился дружный приход. Люди, приходящие в храм и познакомившиеся в храме, продолжают свое общение и вне его стен: поддерживают друг друга, вместе путешествуют, отмечают памятные дни.

Особыми гостями на торжественной церемонии стали обучающиеся Мультицентра социальной и трудовой интеграции, создавшие несколько мозаичных икон для храма. Яркие работы украшают церковный фасад здания с нескольких сторон. На одной из мозаик изображен сам святой князь. Владыка отметил труды молодых людей и поблагодарил их за помощь в храмоздательстве.

Отдельной благодарности был удостоен глава администрации Романовского поселения Сергей Беляков. Архиерей высоко оценил оказанную чиновником поддержку и вручил главе образ святого князя Александра Невского.

Фото группы «Храм Святого Александра Невского в Романовке» в соцсети «ВКонтакте»