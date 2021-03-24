Кузьмоловский «Муравейник» завоевал три награды фестиваля

В Культурном центре «Фортуна» 21 марта прошел I открытый фестиваль-конкурс эстрадных номеров любительских театров кукол и театральных коллективов «Вот так номер!».

По результатам фестиваля сразу три награды достались Образцовому коллективу Театру-студии «Муравейник» из Кузьмоловского Дома культуры. Юные артисты и их руководители завоевали Гран-при, стали лауреатами первой степени в номинации «Лучшая режиссерская работа» (номера «У страха глаза велики» и «Жили у бабуси»), а также получили Специальный приз жюри за оригинальную идею эстрадного номера «Раз цыпленок, два цыпленок». Руководитель, режиссер, сценограф – Я. Дяченко, музыкальное оформление – М. Качан.

Диплом лауреата третьей степени в номинации «Лучшее оформление эстрадного номера» профессиональное жюри вручило Образцовому коллективу театральной студии «Люди и куклы» (Всеволожский ДДЮТ, руководитель – Д. Могильниченко) за эстрадный номер «Воздушный змей».

Фото пресс-службы областного правительства