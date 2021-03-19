В МФЦ Ленобласти появятся постаматы для автоматической выдачи документов

Многофункциональные центры 47-го региона запустили сервис автоматической выдачи готовой документации через постаматы. Сейчас забрать бумаги через терминал можно по ряду услуг центра соцзащиты, комитета образования и местной администрации, однако список со временем будет расширятся.

Принцип работы постаматов прост: клиенту приходит уведомление о готовности документации по СМС вместе с номером ячейки и кодом, который позволит открыть ее. Тратить время на внесение данных в систему также не нужно – процесс происходит автоматически по получении клиентом бумаг.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, автоматическая выдача документов уже работает в гатчинских МФЦ, а вскоре аналогичный сервис появится в остальных районах. Постаматы оптимизируют работу центра, как для получателей услуг, так и для сотрудников: с одной стороны терминал освобождает клиента от необходимости стоять в очереди за документацией, с другой – освобождает время оператора для предоставления услуг.