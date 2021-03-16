Большегруз потерял цистерны под путепроводом на Мурманском шоссе

Сегодня, 16 марта, недалеко от поселка Разметелево произошло ДТП. В ходе происшествия большегруз растерял гигантские пустые цистерны под путепроводом на Мурманском шоссе. В данный момент дорожники ликвидируют последствия странной аварии.

Из-за «потерянного» груза, который слетел с платформы, движение автомобилей было частично затруднено – цистерны перегородили часть дороги. Пострадавших в результате аварии нет, сейчас на место для расчистки прибыла спецтехника. За ситуацией следят в «Ленавтодоре».

Отметим, что недавно на реконструкцию закрыли проезд под Софийским путепроводом в Санкт-Петербурге. Там часто застревают большегрузные машины, даже несмотря на растяжку с надписью «Газель не пройдет».

Ирэн Овсепян