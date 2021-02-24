Пять из пяти: всеволожские спортсмены сорвали «джекпот» на первенстве Ленобласти

Первенство Ленинградской области по смешанным единоборствам проходило 21 февраля в рамках Чемпионата Ленинградской области по панкратиону. Пятеро воспитанников клуба смешанных единоборств «Боец» из Всеволожского района вернулись с соревнований с золотыми медалями.

Фактически ребята «сорвали джекпот»: в первенстве от клуба «Боец» участвовали всего пятеро спортсменов и все пятеро заняли первые места! Имена победителей: Ахмед Мухаев, Никита Домбровский, Даниил Куксин, Саргис Хачарян и Шахбоз Мажидов. Теперь эти спортсмены будут защищать честь Ленинградской области на Первенстве Северо-Западного федерального округа.

Напомним, что панкратион – это древний олимпийский вид спорта. Согласно легенде, основателями этой дисциплины были древнегреческие герои Тесей и Геракл. Однако на долгое время эта спортивная дисциплина была забыта. И возрождена в России была только в 1991 году. Воспитанники всеволожского клуба «Боец» с успехом выступают в таких дисциплинах, как панкратион, грэпплинг, самбо и в других видах спортивной борьбы.

Людмила Однобокова

Фото Спортивного клуба смешанных единоборств «Боец»