15 февраля состоится прямая линия с Александром Дрозденко

Глава 47-го региона Александр Дрозденко в понедельник, 15 февраля, в течение часа будет принимать телефонные звонки от жителей Ленинградской области.

Отвечать губернатор будет лично. Также обсудить актуальные проблемы приглашены главы муниципальных образований. Звонки принимаются с 15.30 до 16.30 по номерам 006 или 8 (813-61) 315-01 (звонок платный).

Напомним, что обратиться к губернатору Ленинградской области можно через официальные страницы в социальных сетях (Александр Дрозденко «ВКонтакте», Инстаграм). Вопросы и заявления жителей берут в работу специалисты различных комитетов. Подробные разъяснения комитетов по вопросам, которые поступают губернатору от наших земляков во время прямой телефонной линии, также публикуются на страницах газеты «Всеволожские вести».

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО