Времена года деревни с историей в 500 лет

Сегодняшний наш рассказ в рубрике, которую мы открыли в этом году, – о деревне, входящей в состав Токсовского городского поселения: очередная наша точка на карте района – старинная деревня Рапполово.

Ступенька в прошлое

По мнению авторов краеведческой книги «Всеволожск» И.В. Венцеля и Н.Д. Солохина, много лет работавших в нашей местной печати, деревня возникла еще до Северной войны, во времена шведского владычества, как некое место, удобное для стоянки, возможно, для отдыха.

А вот на карте окрестностей Санкт-Петербурга деревня Рапполова впервые упоминается только в 1810 году. Следующее официальное упоминание – 1834 год, затем 1860, где согласно карте губернии, составленной Ф.Ф. Шубертом, деревня насчитывает целых семь дворов!

В разные времена служило это местечко «Лесной сторожкой» в обширнейших владениях царедворца графа Шувалова, способствовавшего императрице Елизавете Петровне восхождению на трон. Было Рапполово и одним из хуторов (самым южным) большой деревни Калголова. Переходило из административного подчинения то в Токсовскую волость, то к Вартемягскому сельсовету. Была деревенька как место компактного проживания финнов-ингерманландцев частью Куйвозовского финского национального района. Но всегда сохраняла свое историческое название – Рапполово. Менялся национальный состав, росла численность населения: от пяти человек в 1886 году (3 – мужеского пола, 2 – женского) до 110 перед революцией. В середине XX века население «перевалило» за тысячу. Так и шла деревенька по ступенькам роста, то догоняя, то обгоняя время.

Удивительно, но название Рапполово в переводе с финского – «ступенька». Неизвестно, почему первопроходцу, облюбовавшему эту заповедную территорию, пришел в голову именно такой образ. Не мог же знать наш далекий предок, что под этим местом расположена огромная камовая терраса. Скорее всего, он просто стоял на склоне холма, смотрел на родник, пробивший себе путь на склоне оврага, и подумал: вот она, ступенька, можно и остановиться!

Питомник для науки

Следующая «ступенька роста», уже из советских времен, на которой следует нам задержаться хотя бы ненадолго, – строительство в деревне Рапполово Всесоюзного питомника лабораторных животных, который обеспечивал крысками и мышками, необходимыми миру науки, ученых от Москвы до Дальнего Востока. Они даже и в космосе побывали – доказанный факт.

Питомник, который «подтягивал» на рабочие места выходцев из самых разных уголков России, стал тем самым градообразующим предприятием, который

давал жителям буквально все: жилье, свет, тепло, культурный досуг. Был отстроен Дом культуры (сейчас закрыт), как по команде появились новые «двухэтажки», где только газ был привозной. Рабочим питомника, финансирование которого шло из Москвы, поскольку предприятие было федерального подчинения, – были созданы по тем, советским, временам все условия для нормальной жизни. Желающим предложили взять участки для огородничества. Само место было выбрано не случайно: чистый воздух, отсутствие поблизости каких-либо предприятий, сельхозугодья, пригодные для выращивания экологически чистых овощей и зерна для элитных питомцев, – все служило основой тому, что питомник процветал.

– До сих пор миром живем, все друг друга знаем, все друг другу помогаем, – рассказывала нам Нина Рафаиловна Астахова, ветеран производства, деревенский старожил и энтузиаст своих условно шести соток. – 50 лет здесь уже живу, как приехала на работу в питомник, так всю жизнь здесь. Я по профессии ветеринарный фельдшер и более 20 лет отработала с морскими свинками. Замечательные животные, такие «свистульки»! Да, они свистят так, заслушаешься. А еще мы выращивали белых, серых и даже черных крысок. Мышей лабораторных, кроликов. Дети так не едят, как мы их кормили! Они же науке служили, и это должен быть биологически безупречный материал для опытов. Мы им – и молоко сухое, и кашку, капусту и овощи чуть не ежедневно, сено, а летом – свежая травка. Все сами выращивали. Был свой большой транспортный цех, конюшня, сельхозугодья. Утром и вечером народ с работы и на работу шел – потоком, как с фабрики или завода какого большого.

А потом грянула перестройка, настали у питомника трудные времена: объемы сократились, наука перестала давать заявки на наших животных. Все выживали как могли, сотрудникам зарплату не платили по нескольку месяцев. И только сейчас предприятие начинает набирать силу. Вернется ли к прежним объемам, трудно сказать.

Кстати, в этом году Рапполовскому питомнику лабораторных животных исполнится 65 лет. Образовано было предприятие в 1956 году, прошло за эти годы непростой путь, который достоин отдельного рассказа.

Без культуры жить нельзя

На деревенской улице, где каждый проходящий имеет замечательную привычку приветствовать даже незнакомых людей, мы познакомились с еще одним симпатичным земляком. Все выдавало в нем человека спортивного. Как оказалось, Иван Александрович Кривулев – ветеран боевых действий, воевал во многих горячих точках, служил в знаменитом Питерском ОМОНе в 90-х годах, а теперь еще и заядлый участник всех соревнований и памятных пробегов.

– Как вышел на пенсию, переехал из Всеволожска в Рапполово. Встал на лыжи и гоняю по 20 – 30 километров, – рассказывал нам Иван Александрович. – Только что участвовал в пробеге по Дороге жизни, посвященном годовщине полного снятия блокады. Свой рядовой подвиг посвящаю всем героическим защитникам Отечества и моему деду, который 11 ноября 41 года пропал без вести на Лужском рубеже.

А вот и дом, куда мы, собственно, и спешили. Он в своем роде исторический: когда-то здесь была начальная школа деревни Рапполово. В школе – отличная библиотека, в которой работала Рената Касимовна Философова, редкого человеческого дарования и стойкости человек. Благодаря ей деревня не лишилась библиотеки. Когда на высшем уровне было принято решение сократить ставку библиотекаря, а фонды передать в Токсово, Рената Касимовна, у которой на руках было 500 читателей, из них половина – дети, полгода не получала зарплату и ходила по инстанциям. Ее поддержали земляки, и всем миром сумели доказать: нельзя деревню оставить без библиотеки.

Сейчас здесь работает не только библиотека, но и два года назад активно включился в жизнь деревни Культурно-досуговый центр. Этот центр, как это сейчас принято говорить, – межпоселенческий. В подчинении Токсовского МО, посему влияние свое распространяет на весь муниципальный округ, и приезжают сюда петь, танцевать и рисовать дети со всей ближайшей округи. Директор Центра, Екатерина Тихомирова, сумела организовать работу даже в эпидемию таким образом, что огонек очага культуры согревает и детей и взрослых.

Коренные же, исконно рапполовские коллективы – хор «Радуга» и фольклорно-этнографический ансамбль «Рентюшки» – слава и гордость не только Рапполово, но и всего Всеволожского района. В прошлом году «Радуга» получила почетное звание народного коллектива, документы на присвоение в Министерство культуры подал и финский этнографический коллектив «Рентюшки», с которым лично я знакома даже не одно десятилетие.

Прошлое не отпускает

И мы спешим в библиотеку, где нас ждет ее заведующая – Римма Владимировна Ефимчук, и куда она пригласила двоих своих земляков: супругов Волковых, которые буквально накануне отметили 50 лет совместной жизни. Золотую свадьбу они попраздновали скромно: по скайпу с детьми и внуками пообщались, которые волею судеб оказались в Финляндии. Не случайно, в общем-то, оказались, потому что Рапполово, как указано в довоенных официальных справочниках, «место компактного проживания финнов-ингерманландцев». До Великой Отечественной их проживало в Рапполово немало. 37 год и последующие репрессии очень «проредили» население деревни, оставив порой семью без отца и мужа, а то и отправив все семейство в Сибирь. Как пример, семья Мюхкеря – Матвей, Анна, трое младших детей – Анна, Феликс, Хилма – была сослана за Урал, а двое старших сыновей, Иван и Эйно, погибли на фронтах Великой Отечественной войны.

– Такие были времена, – вздыхает Лиля Давидовна Волкова. – Моего отца, Давида Степановича Немеляйнена, в 1937 году осудили на 10 лет без права переписки. В семье было двое детей, и он был простым крестьянином. Через десять лет, в 1947 году, он, к нашему счастью, вернулся, и через год его еще на пять лет отправили в места не столь отдаленные. Он даже моего рождения не дождался. Я в 1948 году родилась, маме было почти 45 лет. Я им была как подарок судьбы.

– И мне подарок! – улыбается Александр Владимирович. – Я, когда мы с семьей переехали из Тверской области – тогда Калининской, как увидел Лилю, так все школьные годы на нее только и смотрел. И до сих пор любуюсь.

И мы говорим с Волковыми о том, как все переплелось и переплавилось в жизни, и о том, что миром все-таки правит любовь. У Александра Владимировича – «русопятого с ног до головы», супруга Лиля Давидовна до сих пор не только говорит на финском, она много лет поет и танцует в фольклорном коллективе «Рентюшки». А он не только добровольный биограф, архивариус и видеооператор всех их концертов, но еще и конферансье, сам пишет сценарии и даже стихи. Собственно, мы и собирались поговорить о «Рентюшках».

– Нынче нам только на одном фестивале удалось побывать, – говорит Лиля Давидовна, – в Выборге. Поразило меня там выступление ненцев. Такая энергетика мощная, такие танцы, костюмы. А наш коллектив, насколько я знаю, создавался буквально по наитию, по крупицам собирали и песни, то есть наши финские руны, и костюмы. Название – «Рентюшки» можно перевести и так: танцуем кое-как, то есть как умеем, как получается. Ну и поем еще. Я только после пенсии стала петь в «Рентюшках», когда время свободное образовалось. А до того – работала инженером-конструктором в Ленинграде-Петербурге, и муж в Питере работал – мы оба получили высшее образование. Детей растили. Две дочери у нас, теперь и внуки, конечно.

– А коллектив создавался на моих глазах, – дополняет рассказ Римма Ефимчук, – и хотя я подростком была, прекрасно помню, как наша ближайшая родственница, Хельми Бисс, это тетя моей мамы, вдруг мне говорит, девочке-подростку: «Римма, как ты думаешь, если мы соберемся, да и поиграем рентюшки, наши песни попоем… Говорят, в Юкках они уже что-то такое задумали. Да из Дома народного творчества инструктор приезжала, интересовалась нашим фольклором»… Я удивилась, что она меня спрашивает. Кто же мог помешать? Ведь не 37 год, когда даже говорить на финском было нельзя!»

Уже через четыре года песни и танцы «Рентюшек» услышали и увидели в Петрозаводске. А потом были Будогощь, Сланцы, Новгород, Батуми, Йошкар-Ола, Москва, ВДНХ. И Рапполово гордилось своими землячками: Екатериной Немеляйнен, Хильмой Лебедевой, Айной Редько, Хильмой Новиковой, Хельми Турванен, которые покоряли своим творчеством всех, кто видел этот коллектив.

Создание фольклорно-этнографического ансамбля «Рентюшки» в свое время стало своеобразным прорывом в мир аутентичной культуры. К корням, к истокам, если хотите. Ведь прошлое не отпускает.

Свет родника серебряно-синий

Кстати, знаменитый финский музыкант Паули Салминен, изобретатель концертного музыкального инструмента под названием кантеле, – уроженец этих мест. Тоже напитал свое творчество чистой родниковой водой.

И по сей день несет родник «свет свой небесный, серебряно-синий», даруя жителям деревни Рапполово чистейшую воду. Без малейших примесей, как значится в карте родников Ленинградской области. В наши времена вода родников стала предметом вожделения и городских жителей.

Гостей в Рапполово прибавилось. Едут не только посмотреть на медведя Потапыча и львиц Киару и Симбу в знаменитый Карантинный центр спасения диких животных «Велес» (о них газета не раз писала), но и прихватить канистру-другую родниковой воды. Центр в связи с эпидемией уже почти год закрыт для посетителей, а к роднику – по-прежнему паломничество. Местные страдают, но терпят. Ходят со своими бидончиками к роднику рано утром или поздно вечером.

Родник этот, как считают местные жители, – тоже своеобразный символ Рапполово. Местная достопримечательность и гордость, которую следует беречь и охранять. Три года назад, в 2018 году, по наказам жителей местному немногочисленному депутатскому корпусу удалось «пробить» и воплотить в жизнь очень нужный для односельчан проект: тяжелый спуск к роднику, который бьет на дне оврага, превратился в удобную и красивую лестницу. Даже какое-то подобие грота появилось над источником.

– Спасибо нашей Татьяне Петровне, – в один голос скажет вам любой житель деревни. Имея в виду, конечно, Татьяну Петровну Абабий, заведующую Рапполовским фельдшерско-акушерским пунктом и депутата местного, то есть Токсовского поселкового совета. Встретиться с Татьяной Петровной нам настоятельно советовала и глава Токсовского городского поселения О.В. Ковальчук.

…Открываешь дверь в фельдшерский пункт и встречаешься взглядом с животным невиданной красы: «то ли буйвол, то ли бык, то ли тур», а может, бизон лежит-полеживает на берегу озера цвета бирюзы. Эдакое чудо, «исполненное очей», почему-то с пушистым хвостом, как у яка.

– Это один чернокожий парень рисовал, – улыбается заведующая. – Наверное, тоска его замучила по Африке, вот он нам тут свою Африку и изобразил. Я бы предпочла наши русские березки и грибочки.

Но многим изображенное нравится. Зуброяк таращит на посетителей свой лиловый глаз, а березки и осинки – за окном. Для пациентов главное, чтобы Татьяна Петровна – душа и сердце этого учреждения – была на месте. Приехала она сюда совсем девчонкой, а сейчас здесь все для нее родное.

– Без нее наша деревня – сирота, – говорит Елена Явневна Аксенова. – Это наша сестра милосердия, наша скорая помощь и наш профессор от медицины. Она всех знает, ее все знают. Все знают ее домашний телефон. Бывает, и ночью звонят, но никогда не услышат в ответ: «Вы на часы смотрели?!» Летом – на велосипеде, зимой – пешком, – даст совет, сама придет, скорую вызовет, проконсультируется в Токсовской межрайонной больнице, лекарство закажет, сама и привезет. И она в нашей деревне – власть. Наш депутат. Народный.

– Деревня вроде бы не такая уж и большая, а проблемы на нашем местном уровне далеко не все можно решить. Например, газ. В свое время это было колоссальное достижение: питомник для своих рабочих дома построил «почти со всеми удобствами». Только газ привозной, в баллонах. Где их хранили? На лоджиях, балконах, сарайчиках. Сейчас идет полная ревизия по газовому хозяйству, баллоны нельзя в квартирах хранить. А где, если даже сарайчик в сельской местности велят сносить. Как крестьянину без земли прожить? А питомник-то наш Рапполовский федерального подчинения, и земля их. Вот и думай тут: Европе Северный поток и природный наш газ, конечно, нужны. Но как бы его и к нам в Рапполово тоже провести?

Еще Татьяна Петровна показывает на полку: видите, это все переписка по нашему фельдшерскому пункту. За многие годы старый пункт свое честно отслужил, а нового мы не могли добиться. Ольга Владимировна Ковальчук мне тогда и сказала: «Давайте, Татьяна Петровна, совместными усилиями депутатского корпуса будем добиваться нового помещения. У вас будет строиться новый дом для расселения людей из аварийного жилья. Послужите народу».

– Вот я и служу, – итожит «главный врач Рапполово». – Тоже сложностей было столько, что и вспоминать не хочется. Но одна «заноза» осталась. Этот дом, где нам выделили и правда хорошее помещение под ФАП, весь «подсажен на электричество». Мощностей нашей подстанции не хватает, хотя в прошлом ее и повысили с 440 до 660 кВт. Как отрубился свет – считай, вся жизнь замерла. А зимой, в мороз, вы представляете, каково это? В летнее время года у нас, конечно, благодать: такого воздуха, как у нас, нет нигде. Грибы, ягоды – лес в шаге от дома. Летом я села на велосипед – весь мой транспорт, и я «на коне», как говорится, а зимой пока дойдешь до пациента. Хотя… вы посмотрите, какую красивую и благоустроенную Центральную улицу мы сделали, а на Заречной улице какая у нас там красота! Причем благодаря самим жителям. Там удивительное сообщество образовалось, если говорить о людях. Очень советую вам побывать на улице Заречной.

Действительно красота! Трудно рассказать о деревне с историей почти в пятьсот лет в рамках газетного очерка, и обо всех ее людях, достойных не только нашего пера, но и пера живописца. Рапполово – это то место, которое притягивает вдохновение. Побывайте в этой деревне, дорогие земляки, не пожалеете.

Подготовила Татьяна Трубачева

Фото Антона Ляпина