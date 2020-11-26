В Ленобласти квартиры получили 3,5 тысячи обманутых дольщиков
Изменение условий финансирования достройки проблемных объектов Фондом защиты прав дольщиков оставляет нерешенным ряд вопросов. Об этом 26 ноября на заседании областного правительства заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
– В последнее время у нас неплохо организована работа по решению проблем обманутых дольщиков, – отметил Александр Дрозденко. – Большое количество объектов удалось ввести благодаря привлечению внебюджетных источников финансирования. Приняты знаковые решения по вводу в эксплуатацию ряда долгостроев. Всего в текущем году справили новоселье 3,5 тысячи семей. Но, к сожалению, сейчас мы вошли в тупик во взаимоотношениях с Фондом обманутых дольщиков.
По словам губернатора, правила игры были четко определены еще полтора года назад, когда правительство подписало соответствующее соглашение.
– Фонд создавался для финансирования достройки проблемных объектов, – отметил глава 47-го региона. – Застройщики страховали свои объекты и вносили туда средства. Эти деньги должны были тратиться на продолжение строительства. Только вот незадача – работа зашла в тупик. Все из-за того, что Фонд теперь требует 6 миллиардов рублей. Но это не по-партнерски.
Как отметил Александр Дрозденко, он – оптимист, а потому верит, что в ходе переговоров с Фондом областное правительство найдет компромисс.
Ирэн Овсепян