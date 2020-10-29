Всеволожские активисты РДШ встретились в сети

Второй районный слет Российского движения школьников прошел 27 октября в режиме онлайн. Впервые ребята из разных школ района съехались в прошлом году в Кудрово, где их ждала насыщенная программа.

На этот раз встретиться вживую не вышло, было решено собраться в формате онлайн-конференции. Старт этому событию дала председатель местного отделения РДШ Наталья Бородина. Затем она передала слово начальнику отдела воспитания и дополнительного образования комитета по образованию Татьяне Мальцевой. Татьяна Владимировна поздравила ребят и педагогов с 5-летием РДШ. Она отметила, что во Всеволожском районе движение есть абсолютно в каждой школе, и это не может не радовать. Буквально недавно появилось и местное отделение РДШ, которое призвано объединить все 36 отделений. Работает оно на базе ДДЮТ района. В качестве подарка к юбилею Дворец творчества подготовил красочный сборник, который рассказывает о деятельности движения. Совсем скоро он появится в школах района.

На слете нашлось место не только празднику, но и трудовым будням. Поэтому после того, как ребята и педагоги поздравили друг друга, началось обсуждение насущных проблем. Говорили о том, как выстроить работу с учетом новых реалий. Было решено сделать упор на внутриклассные мероприятия, ведь масштабные события сейчас под запретом. Очень кстати придется районный проект «РДШ – территория дружбы». Он поможет объединить одноклассников с помощью командообразующих тренингов, танцевальных перемен и различных творческих дел.

Также Наталья Бородина предложила школьникам обратить внимание на многочисленные проекты РДШ, нацеленные на саморазвитие и получение новых знаний. Например, онлайн-курс «Фотостудия РДШ» научит делать красивые снимки даже с помощью смартфона, а курс «Анимация онлайн» поможет создать собственный мультфильм.

Затем участникам слета предложили проверить, как хорошо они знают РДШ. Для этого школьники разделились на команды и приступили к тесту. После чего их ждал мастер-класс «Спасите, я не умею рисовать, или как со вкусом оформить плакат или афишу». Активисты довольно часто устраивают различные мероприятия. Для того чтобы рассказать о них товарищам, необходимо уметь создавать привлекающие внимание афиши. Ребятам рассказали о тонкостях оформления афиши и в прямом эфире научили рисовать яркие, выделяющиеся из общей массы объявления и плакаты.

Екатерина Королева

Фото отделения РДШ Всеволожского района в соцсети «ВКонтакте»