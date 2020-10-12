Ленинградская панорама: новоселья приближаются

Ещё по двум незавершенным жилым комплексам – «Десяткино 2.0» в Мурино и «Ванино» в Узигонтах – в сентябре приняты положительные решения. Оба ЖК будут достроены, почти 1 800 дольщиков вздохнут с облегчением.

Важнейшим направлением считает работу с завершением долгостроев губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В марте в 47-м регионе была утверждена дорожная карта мероприятий по решению проблем обманутых дольщиков. В нее включено 57 объектов, это 16,3 тысячи договоров долевого участия по 147 многоквартирным домам. «До конца нынешнего года будут приняты решения по 8 тысячам договоров, по второй половине – в 2021 году», – говорит Александр Дрозденко.

По словам президента Ленинградского областного союза строителей Руслана Юсупова, ситуация с проблемными домами в регионе стабилизировалась.

«Сегодняшнее положение дел не сравнить с тем, что было три года назад, когда власти не располагали инструментами для ликвидации долгостроев, и эти вопросы решались практически в ручном режиме. Сейчас внесены соответствующие изменения в законодательство, регион отрегулировал схемы, механизмы достройки. Привлекаются сильные девелоперы, – говорит президент Ленинградского областного союза строителей. – Вообще заинтересовать инвестора такими проектами непросто. Областным властям это удается, нужно отдать им должное. Сложных адресов практически не осталось, по всем возможны положительные результаты. И главное – новые проблемные объекты не появляются».

С долгостроями в Ленинградской области борются двумя способами. Первый – с привлечением компаний-доноров, которые в качестве компенсации получают землю под строительство жилья. Кроме того, застройщики имеют льготы по подключению к сетям водоснабжения и канализации, могут рассчитывать на первоочередной выкуп социальных объектов. Это прописано в региональном законе № 107.

Одним из первых объектов, который достроили по компенсационной схеме, был 195-квартирный дом по улице Генерала Кныша в Гатчине. Жилье в нём люди ждали почти 10 лет. «Управление механизации – 276», которое начало строительство, в 2011 году признали несостоятельным. В 2017 году нашелся инвестор – ООО «Лидер».

«Здание находилось в высокой степени готовности. Мы провели экспертизу, убедились, что оно пригодно для дальнейших работ. Справились быстро, буквально за 8 месяцев. В обмен получили в аренду три земельных участка в микрорайоне «Аэродром». Жилой дом на первом из них на днях сдали в эксплуатацию. Данная схема нам интересна – стоимость земельных участков покрывает расходы на завершение строительства. Мы готовы по ней работать и дальше», – рассказала исполнительный директор компании «Лидер» Вероника Адамюк.

Аналогично решают проблему долгостроев ещё в нескольких населенных пунктах области – Всеволожске, поселке имени Свердлова, Малом Верево, Дубровке.

Вторая схема реализуется при помощи Фонда защиты прав дольщиков. Она предполагает восстановление прав пострадавших (достройка домов или выплата компенсации) из федерального, регионального бюджетов и страховых взносов застройщиков. По данным комитета по строительству, из областного бюджета выделено 2,8 млрд рублей на восстановление прав дольщиков.

В этом направлении в последний год проделана большая работа. Помимо ЖК «Десяткино 2.0» и «Ванино», фонд одобрил завершение строительства по многоквартирным домам ИК «Строительное управление», ООО «Шлиссельбург», ЖК «Десяткино». Ещё несколько объектов готовы к рассмотрению на наблюдательном совете.

«Механизм завершения домов силами Фонда защиты прав граждан не самый простой и быстрый, зато прозрачный с точки зрения законодательства, – поясняет заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин. – После подтверждения финансирования советом Фонда необходимо решение Минстроя РФ о смене застройщика. Параллельно идут процессы в арбитражном суде – региональный Фонд, который получает объект для достройки, оплачивает долги застройщика для перехода земли и объекта незавершенного строительства. Требуется время на перепроектирование. В среднем от принятия решения набсоветом Фонда до выхода рабочих на площадку выходит около полугода».

Анализируя ситуацию с долгостроями, Руслан Юсупов подчеркивает: в области научились противостоять недобросовестным застройщикам. Введены эскроу-счета, при которых деньги дольщиков получает только тот, кто сдал дом в эксплуатацию, что является серьезным шагом на пути защиты прав клиентов. К чести тех, кто намерен отпраздновать новоселье, покупатель тоже стал грамотнее, не ведется, как раньше, на супервыгодные, но неоднозначные предложения девелоперов. Это очень важный момент. К приобретению квартиры нужно подходить ответственно.

Людмила Кондрашова