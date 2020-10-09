Дороги на всеволожский погост отремонтируют на муниципальные средства

Всеволожской администрацией выполнено одно из сентябрьских поручений губернатора ЛО Александра Дрозденко — решен вопрос с федеральными структурами и собственниками частных земель о передаче городу участков под дорогами на Всеволожском кладбище и прилегающих территориях. А это значит, что появилась возможность осуществлять ремонт и содержание этих дорог на собственные средства муниципалитета.

Смета на текущий ремонт дороги, проходящей через кладбище, уже составляется. Кроме того, поставлен на бесхозный учет участок дороги длиной 2952 метра – за Всеволожским кладбищем до поселка Ковалево (ул. 2-я Поперечная).

«Это требование и особенности законодательства. Ровно через год ее можно будет принять как городскую дорогу и, следовательно, отремонтировать за счет бюджетных средств», – пояснил глава районной администрации Андрей Низовский на своей странице «ВКонтакте».

Еще одна дорога протяженностью 938 метров – от ул. Лиственная до Первомайского проспекта (в народе ее называют «лесной»), которая соединяет микрорайоны Южный и Бернгардовку, — уже передана муниципальным властям. Данная мера позволит содержать и ремонтировать ее из средств местного бюджета.

«В этом году дорога через кладбище будет приведена в порядок, а через год появится возможность уложить новый асфальт от Лиственной до Ковалево, – подвел итог Андрей Низовский. – Напомню, что новый асфальт уже уложен на участке длиной 1879 метров от Лиственной улицы до границы кладбища».

Подготовила Светлана Завадская