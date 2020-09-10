«Ночные охотники» приехали в Дубровку почтить память погибших

8 сентября, в день начала блокады Ленинграда, байкеры одного из старейших мотоклубов Санкт-Петербурга Night Hunters MC («Ночные охотники»), привезли в Дубровку восьмерых ветеранов войны. В Дубровку они ехали автобусом в сопровождении колонны мотоциклистов.

Байкеры побывали в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», посетили парк им. 330-го полка, воинское захоронение на Теплобетонной, где почтили память всех погибших жителей и защитников Ленинграда, прослушали экскурсию в музее «Невский пятачок», постояли на берегу Невы у памятника-часовни.

Фото МО «Дубровское городское поселение»