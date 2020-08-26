В Ковалевском лесу вспоминали Николая Гумилева

Торжественная акция, посвященная Дню памяти поэта Николая Гумилева, прошла 26 августа в Ковалевском лесу, на Ржевском артиллерийском полигоне.

Эта дата была закреплена решением совета депутатов города Всеволожска № 79 от 28 ноября 2017 года и вошла в план мероприятий по реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий на территории Ленинградской области на период с 2020 по 2024 годы.

У здания порохового арсенала, где в годы большевистских репрессий проходили массовые расстрелы, неожиданно зазвучал тихий голос Николая Гумилева, погибшего в 1921 году. Так началась литературно-драматическая композиция, подготовленная Всеволожским центром культуры и досуга. Ведущие – Нина Рудакова и Елена Валеева – проникновенно прочли стихи великого поэта Серебряного века. В образах Николая Гумилева, Чекиста и Осиротевшей Музы выступили сотрудники ЦКД. «Аве Мария» Шуберта прозвучала а исполнении скрипачки Надежды Новиченко из Всеволожской ДШИ им. Глинки.

На этом месте нет часовни, поэтому вместо колокола в память о жертвах красного террора по лесу разнесся пронзительный звук металлической рельсы.

Об историческом значении этой памятной даты говорили все выступавшие – Светлана Хотько, заместитель главы администрации Всеволожского района, Ирина Селезнева, директор Ленинградской областной универсальной научной библиотеки, Евгений Лукин, директор Санкт-Петербургского дома писателя, Станислав Низов, исполнительный директор Ассоциации краеведов Ленинградской области и другие.

Панихиду по жертвам политических репрессий провел настоятель храма Святой великомученицы Варвары из пос. Рахья Олег Патрикеев. Все участники встречи стоя встретили минуту молчания.

Продолжением мероприятия стали литературно-поэтические чтения «Забвению не подлежит». Стихи Николая Гумилева читали и взрослые, и дети. Трагически прозвучало в исполнении Нины Рудаковой последнее стихотворение поэта «В час вечерний…», в котором есть пророческие строки: «Знаю, сгустком крови черным за свободу я плачу…».

Завершилось мероприятие акцией «Колокол памяти» и возложением цветов к Памятному кресту.

Соб. инф.

Фото Светланы Усик