47 регион обещает жителям 47 гарантий

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, 12 августа, представил проект социальных гарантий, которые лягут в основу областного закона «О социальных гарантиях жителям Ленинградской области».

Карточки с 47 обязательствами в сферах культуры, экономики, экологии, образования, здравоохранения, формирования комфортной среды и социальной поддержки жителей были опубликованы на официальных страницах губернатора в социальных сетях. Как прокомментировал публикации глава региона: «Людям не нужны обещания, людям нужны гарантии! А наш опыт позволит реализовать их в кратчайшие сроки».

Высказать свое мнение о предложенных гарантиях вы можете на страницах Александра Дрозденко в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».