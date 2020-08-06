Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приехал с рабочим визитом в Кудрово

Сегодня, 6 августа, в Кудрово состоялась встреча губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с активом города. В дискуссии приняли участие руководители строительно-коммунального блока и местные власти.

– Буквально несколько лет назад ситуация в Кудрово была сложной, – отметил Александр Юрьевич. – Не было детсадов, школ, пожарных депо, медицинских учреждений. Однако за последние годы ситуация резко изменилась. Стоит подчеркнуть, что социальная структура стала возводиться в городе после того, как в 2016 году полномочия в градостроительной сфере передали областному правительству.

Губернатор напомнил, что в скором времени в Кудрово в эксплуатацию введут четыре детсада и две школы. Однако главная проблема города –транспортный вопрос – в процессе решения.

– Въездами и выездами в Кудрово в областном правительстве озадачены давно, – рассказал председатель дорожного комитета Денис Седов. – Экспертиза развязки на Мурманском шоссе завершится к концу года, строительные работы планируется начать в 2021 году. Разрабатывается проект по расширению Колтушского шоссе. Эти проекты помогут решить транспортный вопрос.

Ирэн Овсепян

Фото из архива