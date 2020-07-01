«Выборжец» доставит овощи с грядки на стол

Агрохолдинг «Выборжец» запускает сервис доставки своей продукции на дом. Свежие овощи и зелень уже доступны для заказа жителям Санкт-Петербурга, Всеволожска, Кудрово и Мурино.

Такое решение было вызвано задержкой поставок продукции в магазины через ритейлеров. Длинная логистическая цепочка приводит к тому, что овощи и зелень попадают на прилавки на третий, а порой и пятый день после сбора. А благодаря сервису доставки, курьер сможет привозить покупателям продукцию «Выборжца» прямиком с грядки.

Заказы принимают непосредственно на производстве через официальный сайт агрохолдинга. Сервис действует как обычный онлайн-магазин – на сайте представлены доступные к покупке товары с описанием и ценой, покупатель заполняет корзину и после оплаты выбирает удобное время доставки.

Агрохолдинг рассчитывает, что услуга станет популярной среди жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, благодаря чему в ближайшее время получится значительно увеличить зону доставки. Кроме того сервис позволит создать «Выборжцу» более 60 дополнительных рабочих мест.