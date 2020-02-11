Ириновская больница переходит на новый режим работы

Как сообщает пресс-служба Всеволожской КМБ, с февраля 2020 года в Ириновском отделении больницы остаются только психотерапевтическое отделение и койки сестринского ухода.

Объемы оказания медицинской помощи в виде дневного стационара распределены между тремя подразделениями ВКМБ – городская больница в поселке им. Морозова, амбулатория в поселке Рахья и поликлиника во Всеволожске. Новые койки дневного стационара начнут работу с 17 февраля. Объем оказания услуг не уменьшится, сроки ожидания не увеличатся.

Фото Антона Ляпина из архива