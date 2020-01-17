В Юкках будут лечить онкозаболевания

В деревне Юкки будет построен первый в стране Центр карбоновой терапии. Лечить все виды онкозаболеваний там будут с применением самой прогрессивной – щадящей – технологии. Сегодня во всем мире действует всего 13 таких центров, шесть из которых – в Японии.

При карбоновой терапии облучению ионами углерода подвергаются только пораженные болезнью клетки, здоровые при этом практически не страдают.

Онкологический центр станет частью многопрофильного медицинского комплекса, который создается группой клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» и компанией «НОМЕКО».

Фото Антона Ляпина из архива