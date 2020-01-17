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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Юкках будут лечить онкозаболевания

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В деревне Юкки будет построен  первый в стране  Центр карбоновой терапии. Лечить все виды онкозаболеваний там будут с применением самой прогрессивной – щадящей – технологии. Сегодня во всем мире действует всего 13 таких центров, шесть из которых  – в Японии.

При карбоновой терапии облучению ионами углерода подвергаются только пораженные болезнью клетки, здоровые при этом практически не страдают.

Онкологический центр станет частью многопрофильного медицинского комплекса, который создается  группой клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» и компанией «НОМЕКО».

Фото Антона Ляпина из архива

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