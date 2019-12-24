Во Всеволожске открылось отделение дополнительного образования

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, 24 декабря, осмотрел и открыл отделение дополнительного образования МОУ СОШ «Всеволожский центр образования».

Общая площадь составляет 400 кв. м. Всего предусмотрено 14 помещений для группы продленного дня и занятий внеурочной деятельностью и дополнительным образованием. Есть зал для занятий вольной борьбой площадью 61 кв. м.

Отделение в микрорайоне Южный на улице Невской, 10 будет работать с 9.00 до 20.00. Школьникам доступны кружки научно-технической, физкультурно-спортивной, художественной и социально-педагогической направленности.

– В наш кружок записались 130 ребят, – рассказывает руководитель секции по вольной борьбе Сергей Устимов. – Секция пользуется огромной популярностью, многие родители хотят, чтобы их дети посещали кружок. Не секрет, что борьба учит дисциплине, взаимодействию друг с другом, дружбе и взаимовыручке.

– Это огромный подарок для детей, – говорит автор программы «Путешествие умной кошки» на базе Музея кошки «Коготок» Галина Александровна Крылова. – Дополнительное образование занимает важное место в жизни наших детей. Именно благодаря кружкам дети развиваются и выбирают будущую профессию.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА