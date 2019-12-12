Детский сад в поселке Бугры сдадут после закупки мебели

Запуск нового дошкольного учреждения, рассчитанного на 190 мест, тормозит отсутствие мебели и методического оборудования.

Задержка связана с поздними сроками проведения конкурсных процедур на закупку оборудования со стороны муниципального заказчика. На строительство объекта было потрачено 192 млн руб.

– Обычно застройщики сами закупают мебель без субсидирования, но в этот раз так не произошло, – отметил сегодня, 12 декабря, в ходе рабочей поездки заместитель председателя областного правительства Михаил Москвин. – Думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решен, и детский сад распахнет свои двери для малышей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА