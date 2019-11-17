У руля школьного парламента

Мы регулярно рассказываем на страницах газеты «Всеволожские вести» об активной молодежи. Ведь это те ребята, которые меняют наш район к лучшему, занимаются общественной деятельностью и приносят пользу.

Не остаётся сомнений в том, что в будущем их ждёт ещё более насыщенная жизнь. Многие из тех, кто состоял в парламенте старшеклассников, отдают предпочтение юриспруденции, управленческой деятельности или же просто работе с людьми. И такой выбор ребята делают не случайно.

Школьное ученическое самоуправление даёт им возможность развить в себе лидерские навыки, научиться прислушиваться к окружающим, понимать их интересы и находить пути реализации общих целей. Дети, склонные к лидерству, могут попробовать себя в роли руководителей, все остальные – стать рядовыми членами парламента. В любом случае ученическое самоуправление позволяет получить бесценный опыт, который точно пригодится во взрослой жизни.

Нам бы хотелось познакомить читателей с прирождённым лидером, спикером парламента старшеклассников Всеволожского района Яной Токарук. Она учится в 10 классе Рахьинской школы и параллельно с этим занимается общественной деятельностью. Яну по праву можно назвать отличным примером трудолюбия и целеустремлённости. Предлагаем вашему вниманию интервью с ней.

– Расскажите, как вы пришли в парламент старшеклассников?

– Моя деятельность началась ещё с детского общественного объединения «Феникс» при Рахьинской школе, где я участвовала в организации различных праздников и мастер-классов. Это помогло стать более ответственной. Четыре года назад заместитель директора по воспитательной работе нашей школы Юлия Клундук предложила поехать на сессию школьного парламента. Она обещала, что там расскажут о таком органе самоуправления, как парламент старшеклассников, поведают о том, как в него вступить и чем именно занимаются ребята. Всё прошло именно так, как и обещала Юлия Владимировна. Я заинтересовалась и захотела вступить в ряды юных парламентариев.

– Какую роль вы играли в парламенте?

– Сначала руководила нашим школьным ученическим советом, затем мне удалось стать вице-спикером районного парламента. Вице-спикер является вторым лицом в парламенте, поэтому ко мне многие обращались за помощью. Быть заместителем спикера очень интересно, но и крайне ответственно, ведь на твои плечи ложится множество задач. Я помогала ребятам в решении различных вопросов, оказывала содействие спикеру и выполняла его поручения. А в отсутствие последнего должна была заменить его. Кроме того, я была секретарём парламента и вела протокол заседаний.

– В этом учебном году вы стали спикером парламента. Расскажите о том, как вам это удалось?

– Выборы спикера состоялись в сентябре этого года в центре «Молодёжный» в рамках сессии парламента. К ним нужно было тщательно подготовиться: написать речь, которая помогла бы заинтересовать избирателей, и представить её перед публикой. Мы рассказывали о том, каким видим дальнейшее развитие школьного ученического самоуправления в районе. Признаюсь честно, что во время выступления немного волновалась, но совсем не потому, что боюсь сцены. Опыт самопрезентации уже имеется, его я получила во время участия в различных конкурсах. Дело было совсем в другом. Мне было очень важно, что подумают ребята, я хотела представить свою программу в самом лучшем виде. К тому же далеко не со всеми из собравшихся была знакома лично. Поэтому понимала, что от того, что расскажу о себе и как себя преподнесу, будет зависеть мнение голосующих. Самой волнительной частью выборов стало оглашение результатов. Победа была приятной неожиданностью. 85% поддержали мою кандидатуру. Я не ожидала, что так много избирателей проголосуют именно за меня, думала, что голоса разделятся примерно поровну.

– Вместе с новой должностью появились и новые обязанности. Расскажите о них.

– Теперь в мои обязанности входит организация деятельности школьного парламента всего нашего района. Я провожу общие собрания, анализирую деятельность ученического самоуправления в каждой школе, думаю о том, что можно изменить к лучшему, и делюсь своими соображениями с ребятами, веду группу нашей организации в социальной сети. Кроме того, я работаю с документами. Это не самая интересная, но очень нужная и важная часть нашей деятельности. Необходимо вести отчёты сессий и координационных советов, составлять рейтинг парламентов различных школ по результатам их активности и количеству проведённых мероприятий. Во время сессий я выступаю с докладами о проделанной работе. Там же мы обозначаем задачи на будущее. Одним словом, обязанностью спикера является организационная деятельность. Именно от него зависит, будет ли работа парламента успешной.

– Вы упомянули о том, что имеете опыт участия в конкурсах. В каких именно?

– Принимала участие в конкурсе «Лидер XXI века», во всероссийской акции «Я – гражданин России», которая также проходила в формате конкурса. Мне удалось показать себя как на районном, так и на областном этапах. Участвовала и в конкурсе под названием «Лидер школьного ученического самоуправления», но пока только на районном этапе. В будущем планирую поехать и на областной.

Конкурсная деятельность даёт возможность понять, каким руководителем я являюсь, сравнить себя с другими и чему-то у них научиться. Иногда отмечаю положительные черты и беру их на заметку. Есть и такие активисты, поведение которых отталкивает, и я делаю вывод, что вести себя подобным образом точно не следует. В каком-то смысле всё это позволяет посмотреть на себя со стороны. В повседневной жизни мы многого не замечаем и не всегда задумываемся над каждым своим действием. Между тем очень важно анализировать то, как ты себя преподносишь. Кроме того, конкурсы дают отличные знания о социальном проектировании. Благодаря им я узнала, как сделать свои проекты ещё интереснее.

– Есть ли в вашей жизни место для какой-либо общественной деятельности, помимо школьного парламента?

– Я являюсь активистом волонтёрского движения «АИСТ», которое реализуется на базе нашей школы уже несколько лет. Можно сказать, что этот проект уникален. Немногие небольшие города, а тем более посёлки, могут похвастаться своим собственным движением добровольцев. «АИСТ» – это аббревиатура, которая означает активные, инициативные, самостоятельные и творческие. Мы помогаем в организации мероприятий, сотрудничаем с местным Домом культуры. Я убеждена, что каждый человек должен делать что-то полезное, конечно, по мере своих возможностей. Для меня общественная деятельность – это шанс приносить пользу окружающим, школе, району. Она дает возможность сделать что-то хорошее и даже решить некоторые проблемы.

Я считаю, что если человеку что-то не нравится, нужно не жаловаться, а взять решение этого вопроса в свои руки. Например, если видишь на улицах мусор, можно собраться и провести субботник. Для малышей, которые бегают по школе во время перемен, следует организовать досуг. Это позволит им направить свою энергию в мирное русло. Только такой подход поможет решить проблему. Жаловаться на жизнь и ничего при этом не делать совершенно бессмысленно.

К тому же общественная деятельность – это не только полезные дела на благо школы и посёлка. Это ещё и новые знакомства, опыт общения и организаторской деятельности. Она помогает развить лидерские качества и чувствовать себя ещё более уверенной.

– Что вы можете посоветовать ребятам, которые только начинают свой путь активиста?

– Считаю, что необходимо посещать лекции, семинары и форумы, посвящённые интересующему виду деятельности. Они помогают получить полезную информацию и найти новых друзей и приятелей. Все полученные знания советую фиксировать на бумаге, чтобы в любой момент можно было вновь обратиться к ним. Для этого я выбрала красивый блокнот, который радует глаз и поднимает настроение всякий раз, когда я его достаю. Отличным помощником блокноту станет ежедневник, где будут обозначены предстоящие дела. Он поможет не забыть ничего важного.

Я считаю, что самое главное – это желание. Именно оно и придаёт силы на пути к цели, помогает не сворачивать с намеченного пути. Чтобы добиться успеха, нужно много трудиться и учиться, обучать свою команду единомышленников. Но самое важное – поступать по совести и никогда не врать. Такая политика поможет расположить людей к себе и привлечь их в свою команду.

– Как вам удаётся всё успевать?

– Мне часто задают этот вопрос. На самом деле плотный график ничуть не мешает выполнять все необходимые задачи, даже, наоборот, помогает. Однажды я провела эксперимент, в ходе которого постаралась максимально себя разгрузить, выполняя только самые необходимые дела. В результате на их выполнение стало уходить больше времени, чем раньше. Я знала, что работы стало меньше, и думала, что теперь точно всё успею. Практика показала, что это не так.

Признаюсь честно, я выполняю все необходимые задачи либо вечером, после того, как закончу с домашней работой, либо в свободное время, которое порой так внезапно появляется. Иногда приходится делать что-то по ночам. Общественная деятельность не мешает мне хорошо учиться. Даже наоборот. Навыки и знания, которые я получаю в парламенте и волонтёрстве, очень пригодились на уроках обществознания и истории. Не говоря уже об ораторском искусстве, которое необходимо как в школе, так и за её пределами.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото из личного архива Яны ТОКАРУК