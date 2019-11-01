Губернатор Ленобласти отмечает юбилей

Сегодня, 1 ноября, губернатору Александру Дрозденко исполнилось 55 лет. Большую часть из своих «двух пятерок» глава региона не только прожил на территории Ленинградской области, но и был в фокусе внимания районных и региональных средств массовой информации.

Экономист, депутат, председатель горсовета, вице-мэр, мэр, глава МО, вице-губернатор и, наконец, губернатор Дрозденко своей энергией, идеями и реальными делами всегда привлекал тружеников пера и микрофона. И сегодня редакции средств массовой информации решили поделиться интересными историями, которые так или иначе связаны с юбиляром.

Родительский дом – начало начал

Вспоминает жительница Всеволожского района Надежда Константиновна Калинина:

– Помню 1973 год, когда семья Дрозденко появилась у нас в деревне Разметелево, на центральной усадьбе совхоза «Всеволожский», переехав сюда из Казахстана. Отец Юрий Александрович – зоотехник, мой коллега. Мама Лидия Яковлевна – учительница русского языка и литературы. Дети-подростки – сын и дочь. Дали им комнату.

Юрий Александрович начал работать начальником тогда ещё строившегося животноводческого комплекса в деревне Хапо-Ое, потом налаживал там производство молока. Мне приходилось много общаться с ним. Очень ответственный был человек, профессионал, работящий и скромный. Помню, как справляли у них новоселье в новой квартире, как они радовались успехам детей. Александр учился сначала в Разметелевской, затем в Колтушской школе. Родители, особенно отец, хотели, чтобы он тоже стал зоотехником или агрономом, но сын выбрал профессию экономиста.

Вся трудовая деятельность Александра Юрьевича Дрозденко связана с ленинградской землей. Самое лучшее, что в нем есть, идет от истоков, от родительского дома.

Желаю Александру Юрьевичу, нашему земляку, в день его 55-летия и дальше жить по родительским заветам: с честью, по долгу и по совести! Доброго здоровья, осуществления планов и счастья в семье!

Газета «Всеволожские вести»

Не совсем обычный день рождения

Несколько лет назад, аккурат 1 ноября, в наш район приехал губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко. Для всех 1 ноября – день рядовой, но если связать его с именем Александра Юрьевича, то не такой уж он и обыденный. Как ни крути – день рождения главы региона! Все сопровождавшие, встречавшие и отчитывавшиеся понимали, что придется держать ответ о том, как обстоят дела в районе, и в то же время прикидывали, как бы поизящнее, непринужденно и оригинально поздравить губернатора.

И вот пришли к строящемуся зданию. Александр Юрьевич невозмутимо, по-деловому осмотрел каждый уголок, задавал наводящие вопросы. Никакого намека на праздничную эйфорию.

Как уж прознал руководитель подрядчиков, что у Дрозденко день рождения, – о том мы не ведаем. Но после осмотра объекта прораб достал новенькую экипировку хоккеиста (включая шлем!) и со словами поздравления преподнес губернатору. Оказалось, что строитель этот был ярым хоккейным болельщиком и решил подарить самое дорогое, на его взгляд, – спортивную форму хоккеиста. Тут, как говорится, лед был растоплен, и все устремились с поздравлениями. Вот так неординарно отметил тогда день своего рождения губернатор.

Газета «Свирские огни»

Сделано в ЛО

Приезд губернатора – всегда событие не местного масштаба, потому что он не только что-то открывает, контролирует, ругает, советует или решает – у него в запасе обязательно есть свежая идея, какая-то «изюминка».

В связи с этим вспоминается визит на «ФосАгро» в феврале 2015 года, когда Александр Дрозденко принимал участие в запуске нового производства фосфорно-калийных удобрений на ЗАО «Метахим». Программа визита шла к завершению, оставалось только заглянуть на склад готовой продукции, где в биг-бегах может храниться до 1500 тонн минеральных удобрений. Губернатор еще раз отметил удовлетворенность тем, что компания «ФосАгро» пришла в Ленинградскую область всерьез и надолго. А затем, узнав, куда поставляются волховские «гранулы плодородия», на одном из биг-бегов написал: «Привет Бразилии из Ленобласти!» – и оставил автограф. Кто-то пошутил: «Прямо как советский знак качества!» И Дрозденко тут же подхватил идею, начертав на следующем биг-беге: «Сделано в Ленинградской области» и прокомментировал: «Над этим надо подумать и отмечать продукцию региона каким-нибудь фирменным знаком».

И вот уже с 2016 года Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области в соответствии с установленными критериями бесплатно (!) выдает лучшим товаропроизводителям региона (независимо от формы собственности) сертификаты на право использования логотипа «Сделано в Ленинградской области».

Здоровья Вам, уважаемый Александр Юрьевич, сил, новых идей и новых успехов!

Газета «Волховские огни»

Как из снежного плена микроавтобус освобождали

Каждый визит в наш город губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко становится событием. Так случилось и 12 февраля 2018 года. В тот день в Луге проходили памятные мероприятия в честь ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Отдав дань памяти защитникам города, губернатор и его команда посетили еще ряд объектов, в том числе обновленную набережную. Александр Юрьевич проинспектировал выполненные работы и, как всегда, открыто отвечал на все вопросы журналистов, когда вдруг заметил застрявшую в снегу машину. Губернатор отреагировал мгновенно: побежал через сугробы к «Газели» и голыми руками уперся в корму буксующего микроавтобуса. К главе региона присоединилась его команда. Машину быстро вызволили из снежного плена.

Газета «Лужская правда»

Рыцарский турнир – дело благородное!

Такой вывод сделал Александр Дрозденко, открывая нынешним летом турнир Святого Олафа в Выборгском замке. И свои слова подтвердил делом, сойдясь в поединке с одним из опытнейших реконструкторов области Валентином Белоусовым. Звон мечей, аутентичная средневековая музыка, улыбки прекрасных дам, большое скопление публики – праздник удался на славу!

– Всю жизнь мечтал сразиться в рыцарском турнире, – сказал Александр Юрьевич после боя. – Но не думал, что это так тяжело… Одни доспехи, между прочим, весят почти 40 килограммов! Хотелось биться по-честному, и это получилось! Отмечу в высшей степени благородное поведение моего соперника, французского рыцаря: когда я споткнулся, он подал руку и помог подняться. Наверное, это и есть рыцарский кодекс чести. Браво! Выражаю уважение и признательность всем участникам турнира – они подают хороший пример воспитания настоящих мужчин. В следующем году мы постараемся поставить своеобразный рекорд и провести в регионе самый масштабный турнир за всю историю рыцарских боев в России.

Газета «Выборг»

«Мокрое» дело тринадцатого года

Видели ли вы когда-нибудь губернатора Александра Дрозденко не в строгом костюме при галстуке и в модельных штиблетах, а в обычной ветровке и высоких резиновых сапогах? А жители Тосно видели, когда 6 лет назад наш город попал в зону подтопления. Тогда, свернув на 2-ю Набережную, губернаторский микроавтобус до конца проехать по ней не смог. Поднявшаяся до максимальных отметок вода образовала посреди улицы огромное озеро, преодолеть которое можно было разве что на лодке. И прямо у края разлившихся вешних вод Александр Юрьевич сразу вступил в диалог с кучковавшимися местными жителями, которые под впечатлениями от разгула стихии за словом в карман лезть не собирались.

– Нельзя допустить, чтобы люди и дальше нервничали, – сказал глава региона и предложил провести опрос жителей, которые пострадали от весеннего паводка. Он был уверен, что мнение народа поможет как районной, так и областной власти работать более эффективно, оперативно и конкретно помогать всем без исключения. Мало того, губернатор пообещал всем пострадавшим от большой воды материальную помощь. И слово свое сдержал.

Газета «Тосненский вестник»

Успеть за временем

К приезду губернатора мы в «Маяке» готовимся серьезно. Потому что по опыту знаем, что всё будет происходить очень быстро. Будь это официальная встреча или разговор с жителями, всё будет плотно и насыщенно – отвлекаться нельзя ни на минуту, чтобы не упустить ничего важного. Если в программе пешеходный осмотр чего-либо или прогулка по городу, мы готовим спортивную обувь, потому что, возможно, придется бежать, иначе отстанешь от быстрого губернаторского шага и не успеешь задать свой вопрос. Этот темп заражает и заряжает нас, и материалы по итогам визита, как правило, пишутся очень быстро.

А еще темпы работы и жизни Александра Дрозденко можно прочувствовать и понять, заглянув в соцсети. Да, со временем и современностью губернатор – на одной волне. Посмотришь его страничку в Инстаграме – и узнаешь что-то новое и интересное про свой район или про своих соседей. И тут же – оперативная реакция, ответ на вопрос обычного человека, жителя Ленинградской области. А порой, после «домашних» роликов, почувствуешь себя почти родственником, с которым делятся не только официальной информацией, но и простыми жизненными радостями. Потому что все мы люди. Потому что все мы хотим лучшего. Для себя и своих близких. Для своего города и своей области. Для своей страны и для людей в целом.

Поэтому желаем Александру Юрьевичу всё того же объема сил и всё той же энергии!

Газета «Маяк»

Сюжет для небольшого рассказа

Весна 2015-го, преддверие 70-летия Великой Победы. В Ленинградской области апофеозом торжественных мероприятий разного уровня и масштаба, посвященных славному юбилею, стала Эстафета вечного огня по Дороге жизни, в ходе которой 7 мая у монумента «Разорванное кольцо», что на берегу Ладожского озера, был зажжен первый в истории региона по-настоящему вечный огонь.

Когда официальная часть мероприятия закончилась, в большом шатре, сооруженном на мысе Осиновец, для прибывших делегаций и гостей был дан праздничный обед. Мы обратили внимание на то, что метрах в тридцати от нас губернатор Александр Дрозденко о чем-то оживленно беседует со своей командой, вероятно, делясь впечатлениями от прошедшего концерта.

Я, Руслан Мусинов, подошел к губернатору, поздоровался и вручил ему загодя припасенную книгу «К подвигу лично причастны», приуроченную к 70-летию Победы. Губернатор поблагодарил, пожал мне руку, а я ему: «Александр Юрьевич, бокситогорские дамы просят Вас к своему столу! Вы сможете к нам подойти, когда освободитесь?» «Да я, собственно, и не занят, — отвечает губернатор. – Прямо сейчас и пойдем».

За нашим «бокситогорским» столом сначала была немая сцена, но обаятельный Александр Юрьевич вел себя настолько непринужденно, что натянутость быстро прошла и, подняв фужеры за Победу, мы немного поговорили на разные темы. А по завершении разговора наш высокий гость поблагодарил за приглашение, любезно откланялся и удалился.

Газета «Новый путь»

И птаху малую спасает!

Каждый визит губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Гатчинский район запоминается жителям ярким поступком. Как настоящему супермену, чего только не приходилось делать главе региона на гатчинской земле!

Он личным примером показывал короткий путь от слов к делу. Например, собственноручно вымыл Смоленские ворота в Гатчине – не стоять же исторической достопримечательности в грязи, пока готовится проект! Он был первым, кто проверил на прочность виадук в деревне Химози, который жители деревни ждали десятилетия, а Дрозденко добился его строительства. Первым поздравил первенца Гатчинского перинатального центра и передал счастливым родителям поздравления от президента страны. И в трудную минуту он тоже рядом – не только с жителями, но даже с птахой малой: в Музее-усадьбе «Рождествено» губернатор увидел и освободил обессилившую птичку, забившуюся между оконных рам, напоил ее водой из ладони и отпустил на волю.

Газета «Гатчинская правда»

Губернатор – Дед Мороз

Как-то под самый Новый год Александр Дрозденко, будучи в Москве, снял с новогодней елки, где висели письма от детей с инвалидностью, несколько обращений из проекта «Мечтай со мной!». Одно из них было из города Кириши. «Вот это везуха!» – подумали все киришане!

И Игорю Кутневу, мечтавшему о новогодних подарках от Деда Мороза, действительно повезло: губернатор исполнил его желание. Шведскую стенку и велосипед ему вручил посланник Александра Дрозденко – глава областного Комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин. Радость семьи Кутневых сложно передать! А вообще Александр Юрьевич – всегда желанный гость на киришской земле. Мы всегда ждем губернатора в гости, всегда ему рады и всегда готовы продемонстрировать свои победы и достижения. Надеемся, что и глава региона со своей стороны доволен развитием нашего района.

С днём рождения, дорогой губернатор! С юбилеем!

Газета «Киришский факел»

Он же мужик!

Однажды летом возле Волосовской районной больницы пират Джек Воробей и его помощница веселили детей из социальной группы детского отделения. Артистов привезла учредительница благотворительного фонда «Место под солнцем» Ирина Дрозденко. А я пришла туда, чтобы расспросить Ирину Григорьевну о деятельности ее организации.

Стою себе, никого не трогаю, и вдруг мне в ребра упирается чей-то острый локоть. Оборачиваюсь – бабуля. Заговорщицки наклонившись к моему уху, она прошептала: «Покажи-ка мне Дрозденко. Мне сказали, он тут будет. Письмецо я ему накропала». «Вон Дрозденко», – указала я ей на миниатюрную Ирину Григорьевну. «Да ты что! – закричала бабуля. Он же мужи-и-и-к! Длиннющий!» «А это его жена, – утешила ее я. – Отдайте ей письмо, и она передаст его Александру Юрьевичу». Бабуля долго в упор смотрела на меня, потом ощерила в улыбке все свои четыре зуба: «Жен-е-е-е, ишь ты… А если там про любовь?» И гордо удалилась. Так и не получил, видимо, бедный Александр Юрьевич заветного бабулиного письмеца.

Газета «Сельская новь»

И наступили перемены

«Кровля течет, фасады осыпаются…», – тревожно сигнализировали жители многоквартирных домов в редакцию «Трудовой славы». Шел август 2017 года, но в Тихвинском районе не спешили приступать к капремонту, который по плану требовалось провести ещё год назад. Естественно, не мог главный редактор не поднять этот вопрос перед губернатором во время встречи журналистов с Александром Дрозденко на фестивале СМИ Ленинградской области.

Александр Юрьевич, заметив, что с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов действительно существуют проблемы, пообещал разобраться, и уже на следующий день с редакцией связались специалисты регионального комитета ЖКХ, а вскоре первые дома были поставлены на ремонт.

Вообще за последние восемь лет этот старинный русский город на северо-востоке Ленинградской области неузнаваемо преобразился. И каждая перемена в нем – благоустройство улиц и дворовых территорий, ввод в строй современного лыжно-биатлонного комплекса, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса или реконструкция и современное оснащение межрайонной больницы – связана с именем сегодняшнего губернатора региона. «Ещё несколько лет назад мы не могли даже мечтать о таких преобразованиях, – сказал в одном из интервью «Трудовой славе» глава Тихвинского района Александр Лазаревич. – Решению проблем дотационного муниципального образования с нищим бюджетом региональная власть уделяла мало внимания. Теперь ситуация изменилась: нынешнее руководство области во главе с Александром Дрозденко уже выступает в роли не наблюдателя, но активного участника всех позитивных перемен, происходящих в Тихвине».

Газета «Трудовая слава»

Самого царя «умыл»!

Уважаемый Александр Юрьевич! Ваш тезка, император Александр II в свое время сказал: «Россией управлять не сложно, но совершенно бесполезно». Вы же своей деятельностью опровергаете самого царя! Ибо управляете значительной частью России весьма успешно: бюджет области растёт, идут инвестиции, увеличивается социальная поддержка населения. Наверное, потому, что Вы сочетаете в себе такие качества, как государственность, мудрость и человечность. А ещё умеете моментально ориентироваться в обстановке, разряжать нестандартные ситуации. Помните, как у нас в районе на племзаводе «Петровский», надевая спецодежду для посещения фермы, Вы в шутку примерили на голову бахилы? Повисла пауза, которую Вы прервали репликой: «Нормально подходит». И потом смеялись громче всех.

Оставайтесь самим собой на долгие годы. Здоровья Вам. С юбилеем!

Газета «Красная звезда»

Запоздалое поздравление

Пять лет назад к нам в редакцию пришла пожилая пара — постоянные читатели, наши подписчики. Олег Иванович и Мария Сергеевна переехали в Отрадное из Норильска, и кое-что в сфере ЖКХ и благоустройства нашего города возмущало их до глубины души. Но в тот раз они нас удивили. «Мы хотели бы через вашу газету поздравить губернатора области с 50-летием. Он такой замечательный! Так много делает для людей и для всего региона».

В ответ на просьбу мы призадумались: с одной стороны, не в наших принципах отказывать людям в публикациях, с другой – непонятно, как будет выглядеть это поздравление. В рамочке? С цветочками? Смешно. И кто его прочитает? Явно не юбиляр. А вот городская администрация наверняка прочитает и решит, что мы подлизываемся к власть имущим. В итоге то поздравление в газете так и не вышло, хотя на протяжении пяти лет этот случай мы вспоминали не раз.

И сегодня мы публикуем несколько запоздалое, но абсолютно искреннее поздравление от имени наших читателей и всего коллектива редакции.

Александр Юрьевич, с днем рождения! Терпения, удачи, здоровья! И спасибо за Вашу работу!

Газета «PRO-Отрадное»

Губернатор в сапогах. Борьба со стихией

Отправляясь в рабочие поездки в районы области, губернатор Александр Дрозденко никогда не уходит ни от острых вопросов, ни от сложных ситуаций, с которыми сталкиваются жители региона. Это подтверждают коллеги из всех районов.

Вот и недавно, во время одного из своих визитов в Сланцы, Александр Юрьевич обулся в резиновые сапоги и отправился лично узнать, как решается проблема консервации закрытых шахт. Чуть позже в тот же день губернатор вновь надел ту же обувь, чтобы собственными глазами увидеть, насколько серьезна проблема подтопления некоторых многоквартирных домов в городе, и лично спустился в подвал здания, где расположена детская художественная школа, чтобы пройтись по всему его пространству, по колено заполненному водой… Дрозденко потребовал принять все возможные меры по ликвидации аварии и предотвращению подобных ситуаций в будущем. Несмотря на то что решение этой задачи архисложно, ибо это скорее ошибка строителей, а не халатность служб ЖКХ, местная власть делает всё возможное, чтобы исполнить поручение губернатора.

Газета «Знамя труда»

Как Александр сделал Юрия байкером

– С Александром Юрьевичем Дрозденко мы дружим давно, но он все равно не устает меня удивлять! – рассказывает Юрий Иванович Запалатский, глава администрации Кингисеппского района. – Вот одна из свежих историй. В этом году он предложил мне стать ни много ни мало… байкером! Можно представить мою почти шоковую реакцию – в 60 лет сесть за руль тяжелого мотоцикла, облачившись в байкерскую амуницию… Поначалу я воспринял это как шутку. Однако потом, в ходе разговоров с Александром Юрьевичем о прелестях байкерской жизни, я как-то незаметно, но глубоко проникся этой идеей… Одним из последних моих аргументов против этой затеи было то, что у меня не было мотоцикла, но тут Александр Юрьевич предложил одолжить «железного коня» из своего гаража…

Газета «Время»

Как мы накормили губернатора

Дело было летом 2012 года. Александр Юрьевич в качестве губернатора области прибыл в Подпорожский район впервые – помню, была обширная программа – Дрозденко посетил поселки Вознесенье и Важины. Общение с прессой оставили напоследок. Я, Татьяна Догадина, и главный редактор районной газеты «Свирские Огни» Вера Борисовна Кемпи ждали Александра Юрьевича в офисе телеканала.

Буквально за 10 минут до приезда стали раздаваться звонки: «Губернатор голодный – нужно его накормить», – наперебой просили местные чиновники. Мы собрали всё, что было в редакции, – конфеты, печенье, бутерброды. Приехал Дрозденко, пригласили его к столу – он же, взяв приготовленные тарелки, отправился прямиком в студию. Интервью длилось около двух часов, за это время мы – журналисты и Александр Юрьевич – выпили по три чашки чая…

Так и вышло наше интервью вечером – без особых правок: с перекусами между вопросами и ответами. Утром в редакцию стали приходить бабушки – с медом, пирогами, местные фермеры принесли сметану и молоко. Все угощения были с пометкой «губернатору Дрозденко Александру Юрьевичу». Признаемся, эти угощения ему не достались, а вот коллективу еще неделю было очень радостно и вкусно.

Телеканал «СвирьИнфо»

Встреча в редакционном подвале

Небольшому, но сплочённому годами совместной работы и не избалованному вниманием первых лиц коллективу газеты «Балтийский луч» надолго запомнился приезд Александра Юрьевича в наш подвал. Да-да, именно в подвал, где мы арендовали две комнаты. Сказать честно, мы жутко переживали: как же, губернатор области и вдруг – в подвал, где и чайный стол накрыть негде.

И вот первое лицо крупнейшего региона России спускается по довольно крутой и глубокой лестнице в подвальный офис масс-медиа Ломоносовского района. С каждым его шагом напряжение в коллективе нарастает. Однако обстановка разряжается сразу, как только Александр Юрьевич переступает порог кабинета. «В тесноте, да не в обиде», – говорит с улыбкой глава региона. И начинается общение: живое и простое, как будто ты каждый день напрямую общаешься с губернаторами. Вопросы задаём всякие – и деловые, и личные, так что разговор продолжается часа полтора.

Вот так губернатор побывал в «Балтийском луче». А если серьёзно, то лично мне нравится, как Александр Юрьевич ведёт себя на различных встречах. Это всегда достойно, интеллигентно и с юмором. А главное – в отличие от многих высокопоставленных товарищей – он точно отвечает на твой вопрос, пусть и самый острый, а не уводит разговор в сторону. Такие вот личные впечатления.

Газета «Балтийский луч»