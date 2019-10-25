Повелительница кос и локонов

Когда-то, пару веков назад, никому не известный сын мичиганских фермеров, эмигрантов из Ирландии, Генри Форд выдал родителям: «Самая хорошая работа – это высокооплачиваемое хобби». Отец надавал ему тумаков и назвал лентяем и неженкой. Сын не унимался и спорил: «Согласитесь, сэр, было бы приятно получать деньги оттого, что ты, например, любишь вязать. И причем у тебя это неплохо выходит!»

Предприниматель из Всеволожска Анна Тимичева безоговорочно согласна с известным промышленником, владельцем заводов, газет, пароходов. Она сумела превратить любимое занятие в прибыльный бизнес. Сейчас у нее своя студия по плетению кос. Но, как известно, каждый профессионал, прежде чем стать таковым, преодолевает тернистую дорогу к успеху. Победы, поражения, взлеты и падения, новые открытия. Этот путь всегда интересен, познавателен и, может быть, поучителен для каждого из нас.

Королева мореходки

Решив открыть студию красоты, наша героиня не прогадала. Ведь недаром говорят, что современная девушка должна выучиться трем наукам: шитью, кулинарии и парикмахерскому искусству. Тогда она уж точно не пропадет.

– Родилась я в Мурманске, – рассказывает Анна Тимичева. – В школе частенько помогала одноклассницам делать модные прически, придумывала для них образы, меняла их облик к лучшему. Когда сплела первую косу, окончательно убедилась в том, что плетение – не просто прическа, а нечто большее. Если хотите, это образ жизни, мыслей, отражение внутреннего мира, который можно показать окружающим. Также была уверена в том, что косы позволяют выделиться из общей массы и стройного потока обыденности. Красивые волосы способны зажечь в каждом человеке его индивидуальный и неповторимый свет, подарить ему много положительных впечатлений и эмоций, существенно повысить самооценку и уверенность в себе.

Однако, когда дело дошло до выбора будущей профессии, наша собеседница решила стать техником-программистом и отправилась познавать азы нелегкой науки в Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева.

– На мужском факультете училось только пять девочек, – рассказывает героиня. – Мальчишки были галантны, как настоящие джентльмены. Меня сразу назвали «Королевой мореходки». Могу предположить, что из-за образа: всегда ходила в ярких розовых нарядах с красивой прической. После колледжа поступила в Балтийский институт экологии, политики и права, стала дипломированным бухгалтером. Окончила вуз с красной корочкой. Проработала несколько лет в Мурманске, а параллельно плела косы на дому. Вышла замуж, родила сына. А потом решила круто изменить жизнь.

На тот момент у родителей Анны Тимичевой во Всеволожске была квартира. Долго не думая, наша героиня собрала чемодан, взяла сына и сделала, может быть, первый решительный шаг в своей жизни: переехала в Ленинградскую область. Здесь она решила «стричь купоны» плетением кос.

Как наработать клиентуру?

– Никогда не поздно сменить сферу деятельности. Нельзя бояться перевернуть жизнь с ног на голову. От этого можно стать только счастливее. И не надо бояться воплощать в жизнь самые смелые идеи. Безусловно, на начальном этапе было нелегко. Знаете, когда только переехала, мерцающая в ночное время разноцветными огнями Северная столица казалась мне похожей на киношный Голливуд. Попала в настоящую сказку. Дворцы, мосты, храмы…

Но иногда, в период уныния, думала, что мои мечты рассыплются, как замки из песка. В такие времена хорошо, когда кто-то близкий рядом протягивает руку помощи, помогает морально. Ещё раньше в Петербург переехала моя близкая подруга и одноклассница Анастасия. Она поддерживала, помогала во всех начинаниях, поэтому я не чувствовала себя одинокой. Наверное, по характеру я боец. Мне приходилось все делать самой: искать, навязываться (в хорошем смысле), стучаться во все двери, – откровенничает собеседница.

Это в Мурманске Анна была звездой. За полярным кругом от клиентов не было отбоя. А в пригороде большого мегаполиса надо было громко заявить о себе. Только с чего начать? – не раз задавала себе вопрос молодая женщина. И нашла выход.

Первую рекламу Анна Тимичева написала от руки и расклеивала во Всеволожске. Так появились клиенты. Потом наша героиня задействовала дворовых девчонок. Плела им красивые косы, а они взамен раздавали рекламные буклетики прохожим. Так, час за часом, день за днем, предприниматель нарабатывала клиентуру. Параллельно продвигала свою деятельность в социальных сетях. Но, как рассказывает предприниматель, самый лучший метод рекламы – это сарафанное радио.

– В 2012 году решала принять участие во Всероссийском конкурсе по плетению кос. Каково было моё удивление, когда я заняла первое место. С победой пришло и признание. Решила выйти на новый уровень, устроила сына в частный сад и открыла небольшой кабинет красоты в центре Петербурга, на Садовой. Клиентов было много. Кроме плетения, всевозможных причесок и макияжа, проводила мастер-классы, учила желающих своему мастерству.

Идея зарегистрировать ИП пришла сама собой. В определенный момент осознала, что достигла потолка и хочу открыть своё дело. Понимала, что для этого нужна предпринимательская жилка. И решилась. Бизнес у меня нехитрый. Огромных вложений не требует. Самая расходная статья – приобретение мебели и гримерных станций. Потом я узнала о том, что начинающим предпринимателям правительство Ленинградской области совместно с Фондом поддержки предпринимателей Всеволожского района компенсирует расходы, – продолжает собеседница.

Однако, к сожалению, Анна Тимичева деньги на раскрутку так и не получила. Дело в том, что опоздала с подачей заявки. Но она не отчаивается.

– Любой предприниматель способен добиться успеха, – считает бизнес-леди. – Главное, разработать свою стратегию и не ждать манны небесной. Каждый должен надеяться на свои силы. Владелец любого дела сам несет ответственность за его развал. Для успеха необходимо работать, стремиться набирать обороты. Правда, для развития предприятий малого и среднего бизнеса нужно сокращать затраты на аренду помещений. Пока достаточно высокая стоимость одного квадратного метра тормозит развитие.

Плетение кос не терпит суеты

– Считаю, что создание красоты – искусство. Чувство, когда клиент доволен косой, непередаваемо. Ради этого и стоит работать. Как говорил Илья Репин, вдохновение не приходит в бездействии – это награда за каторжный труд. А еще, когда творишь, успокаиваешься. Плетение снимает стресс, делает спокойнее. Для меня это своеобразный релакс. Сильно ошибаются те, кто считает, что коса – это прическа барышень, страдающих комплексом отличницы, или скромниц, которые никогда не решатся на креативную стрижку. Сегодня заплетенные в косичку волосы можно назвать хитом не одного сезона, – считает Анна Тимичева.

Она говорит, что у нее нет любимых причесок и что специализируется также на свадебных образах.

Парадокс, но конкурентов у нашей героини нет. Сегодня мало кто во Всеволожске профессионально специализируется на плетении кос. Зато профессия очень востребованная, так как такая прическа никогда не выйдет из моды. Сегодня к Анне приезжают учиться из других городов и даже стран.

– Среди моих клиентов как дети 0+, так и взрослые женщины за 60, ведь косам все возрасты покорны, – рассказывает мастер. – Волосы, безусловно, считаются самым лучшим украшением девочек, девушек и женщин. Они не только гордость, но и предмет восхищения. Вспомните, ведь с древних времен косы использовались не только как способ укладки длинных волос, но служили также и украшением изящной женской головы. «Хитросплетение» сейчас модно, красиво, женственно и удобно. С помощью кос можно моделировать множество причесок самых разнообразных форм. А ещё не люблю копировать чужие работы и всегда стараюсь оставить в своей работе частицу индивидуальности. Для собственного развития иногда смотрю ролики в «Инстаграме». Порой попадаются очень любопытные работы. Не зря говорят, что нет предела совершенству!

Анна Тимичева надеется, что в перспективе у нее будет несколько салонов.

– Мечтаю заняться преподавательской деятельностью и обучать моей профессии, – отмечает предприниматель. – Каких-то тайн плетения кос не существует. Главное в нашей профессии – руки. Сегодня, когда оглядываешься назад, понимаешь, что за это время при нынешних возможностях можно было бы достичь ещё большего. Хотя я всегда стараюсь жить ёмко и насыщенно. Дело не в сожалении о потраченном времени, просто всегда хочется сделать всё ещё быстрее… Жить на реактивных скоростях. Знаете, плетение кос – это не работа, а стиль моей жизни! А еще хочется подчеркнуть, что во всех начинаниях меня поддерживают мои родители и муж – Николай Тимичев.

– Женский бизнес может стать драйвером экономического развития Ленинградской области, – считает председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай. – Доля представителей прекрасного пола в сфере предпринимательства 47­-го региона составляет более 40 процентов, тогда как в РФ – всего 30. Эксперты изучили феномен бизнеса с женским лицом во всем мире. Оказалось, что именно дамы способны существенно влиять на рост ВВП, а соответственно, повысить экономическое благополучие населения.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА