Во Всеволожском районе пройдет акция памяти жертв политических репрессий

В День памяти жертв политических репрессий, 30 октября, на территории Ржевского артиллерийского полигона в Ковалевском лесу Всеволожского района с 13.00 до 14.00 в рамках Всероссийской акции «Колокол памяти» состоится памятное мероприятие.

Отец Роман, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороги Жизни совершит литию.

После минуты молчания в память о жертвах политических репрессий установят траурную корзину и возложат цветы к «Первому кресту», «Расстрельной яме» и «Памятному кресту». Церемония возложения цветов будет сопровождаться ударами в «Колокол памяти».

Напомним, в октябре 2018 года по инициативе Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова и при непосредственном участии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко были отремонтированы деревянные мостики, ведущие к братской могиле, установлен поминальный колокол, оборудован безопасный доступ к мемориалу «Ковалевский лес» со стороны Дороги жизни. Пороховой склад, находящийся в этом лесу, в 1918–1921 годах служил местом массовых расстрелов.