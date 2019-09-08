И вновь в лесу прифронтовом…

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В её кольцо попал и наш Всеволожский район, на территории которого в тылу ковали победу героические защитники города. Среди них были и девушки-лесорубы, обеспечивавшие топливом осаждённый Ленинград.

Редакция газеты «Всеволожские вести» продолжает оказывать содействие восстановлению памятника девушкам-лесорубам, погибшим при фашистском артобстреле в августе 1942 года. Два года назад мы поддержали инициативу работников Всеволожского лесничества во главе с его директором, заслуженным лесоводом России А.Ф. Петровым, и с тех пор постоянно, как говорится, держим руку на пульсе. Наши корреспонденты стали соратниками и участниками этой благородной акции.

Очередная встреча в памятном месте традиционно состоялась в день гибели девушек-лесорубов 23 августа, спустя 77 лет после того, как минометный снаряд оборвал жизни сразу десяти ещё очень юных ленинградок, призванных в числе двух тысяч на заготовку дров для блокадного города.

«До свидания, девочки!»

Мы встретились здесь, у типовой гранитной стелы образца 60–70 годов, в лесном массиве неподалеку от поселка имени Свердлова в прекрасный августовский день – солнечный и теплый. Но уже желтели листья яблонь и груш, посаженных лесниками два года назад, осенняя паутина светилась на солнце, и не было слышно птиц. «Я каждый раз, приезжая сюда, произношу: «Здравствуйте, девочки! – говорит один из наших спутников. – А когда уезжаю, говорю им: «До свидания, девочки»! Они мне как родные люди…»

Мой собеседник – Максим Сергеевич Лихачев – служит в лесничестве, в пожарной охране. Его основная работа – спасать лес от пожаров. Но, помимо этой основной задачи, начальник пожарно-химической станции Валерий Геннадьевич Клементьев и его рабочие добровольно взяли на себя обязанность каждую весну и осень приводить в порядок территорию вокруг памятника. Косить траву и убирать листья, обновлять надписи, которые почти стерлись от времени. Это их трудами появились добротные скамейки по периметру вокруг памятника, теперь есть где посидеть и подумать, а то и поплакать… Расчищена вся прилегающая территория от валежника, посажены яблони и груши. А этой весной, ко Дню Победы, взамен завалившегося мостика над овражком появился новый красивый мост. Почти дизайнерский! Конечно, это все делается трудами уже всего лесничества, – традиционно накануне 9 Мая и в преддверии годовщины со дня гибели девушек сюда высаживается трудовой десант, и каждый раз территория вокруг памятника приводится в порядок.

Традиционно, на протяжении многих лет по окончании войны, два раза в год, по этим святым и горьким датам – 9 мая и 23 августа – сначала просто на братской могиле, потом у памятника собирались местные жители, представители администрации и, конечно, бывшие бойцы-лесозаготовители, до конца дней называвшие себя «девушками-лесорубами». Инициатором этих встреч была, как правило, Анна Дмитриевна Мозалева. Легендарный человек – это ее лучковая пила в качестве одного из экспонатов хранится в Музее Дороги жизни. Этими лучковыми пилами совсем молодые, почти прозрачные от голода и холода, девушки заготовили для блокадного Ленинграда тысячи кубов леса – для электростанций, чтобы хотя бы крохи тепла доставались госпиталям, детским садам и школам… Анна Дмитриевна была свидетелем и того страшного дня, когда погибли сразу десять девушек лучшей бригады лесорубов. Бригады, которую в тот день, как победителей социалистического соревнования, приехал поздравлять и вручать Красное знамя Герой Советского Союза, летчик Евгений Преображенский. Был концерт, праздничный обед – не просто каша, а каша с тушенкой! И девушки стайкой, а они всегда были вместе, со своими котелками пошли к костру. Внезапно начавшийся артобстрел настиг их у костра, куда попал снаряд. И вместо костра – одна огромная воронка. Вместо праздника – братская могила.

«Дело моей жизни – памятник восстановить»

Давно уже нет в живых Анны Дмитриевны Мозалевой, нет и ее боевых подруг. И те скупые сведения, которые нам удалось собрать по крохам, немного могут рассказать о погибших девушках. И хотя сохранились их имена и фамилии, выведенные когда-то от руки на цементных плитах, но нет ни дат рождения, нет даже отчеств.

Но о них жива память. Вот и в этот раз собралась на братской могиле команда А.Ф. Петрова. Приехали из Петербурга дорогие гости: скульптор Леонид Яковлевич Колибаба и профессор Всеволод Михайлович Чурилин. Оба преподают в Художественной академии имени Штиглица. Эти два человека с таким пониманием и волнением отнеслись к нашей просьбе помочь с проектом благоустройства памятника, что можно одно сказать: низкий поклон вам! Приехал почтить память и отслужить панихиду и настоятель храма Николая Чудотворца, отец Яков Амбарцумов со своими помощниками.

Небольшой митинг открыл заслуженный лесовод России Анатолий Петров.

– Я не оратор, как говорится, – сказал Анатолий Федорович, – просто хочу сказать спасибо нашим добровольным помощникам, всем, кто принял нашу заботу об этом памятнике как что-то глубоко личное и важное. Считаю делом своей жизни сделать так, чтобы памятник остался если не на века, то хотя бы на несколько десятилетий. Могу сказать, что лед тронулся. Прониклись этой историей некоторые из наших лесопромышленников, готовы помогать. Спасибо скульпторам, спасибо прессе, что поддерживает. В ближайшее время мы откроем счет, и я думаю, что к 75-летию со Дня Победы сумеем привести памятник в достойное состояние.

– И к нему не зарастет народная тропа, – подхватил мысль А.Ф. Петрова протоиерей Яков Амбарцумов. – У нас в Свердловском поселении не так уж и много таких памятных мест, которые будоражат память и волнуют сердце. Эта могилка – одна. Всем миром позаботимся о ней.

Простые и трогательные слова сказали многие из присутствующих на этом импровизированном митинге. Дмитрий Тихонов, певец, солист Казачьего коллектива под управлением Мокиенко и по совместительству певчий в храме Николая Чудотворца, предложил нам всем вспомнить о том, что «в нашей стране вряд ли можно найти семью, где бы не оплакивали погибших родных. У меня дед, к примеру, погиб. Пропал без вести, защищая Ленинград, и мы до сих пор не знаем, где его могила, и вообще, похоронен ли он. Искали – всё безрезультатно! И вот здесь, находясь у могилы этих юных девушек, я мысленно к тем могилам неизвестным обращаюсь. Мы обязательно должны передать эту память и детям нашим вот такими делами – простыми и понятными.

А архитектор Всеволод Михайлович Чурилин вспомнил работу по восстановлению Серафимовского кладбища.

– Мы со своими студентами столько сделали проектов, дипломов, столько потрудились, чтобы сохранить память для потомков. Потом делалась целая серия памятников на военную тему. И так всё и продолжается. Во всяком случае, я в работе над этим памятником вижу продолжение главной темы моей жизни. Я ребенок войны, я блокадный ребенок. Мой отец воевал на Невском «пятачке», к счастью, остался жив. Но сколько полегло его ровесников, сколько наших родственников погибло под Ленинградом, сколько осталось под Сталинградом! Вот и эти девочки ушли так безвременно рано! Для меня просто великая честь участвовать в этой работе.

И разнеслись над лесом слова негромкой молитвы «о всех воинах, о всех погибших и ушедших безвременно, на поле брани убиенных».

– Вечная память защитникам Отечества, – пел импровизированный хор. Пел столь слаженно и проникновенно, что, казалось, затаили дыхание даже вековые ели, стоящие неподалеку. Мы еще не раз посетим это место со столь трагической судьбой и встретимся у нового памятника.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона КРУПНОВА